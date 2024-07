Jogos Olímpicos. Quem são os primeiros portugueses a entrar em prova?

São 73 portugueses em mais de 60 eventos de 15 desportos diferentes. Alguns mais experientes nestas lides, a maioria estreantes, mas todos com vontade de vencer medalhas e orgulhar Portugal.

Os eventos dos Jogos Olímpicos de Paris começaram esta quarta-feira, mas os primeiros portugueses entram em prova só este sábado. Na estreia está logo Manuel Grave, com o concurso completo de Dressage pelas 8h30 (9h30 em Paris), que se prolonga até segunda-feira.

Segue-se Catarina Costa, com o judo na categoria -48 kg, às 9h (10h em Paris), e final às 15 horas. No ténis Nuno Borges joga a singulares e acompanhado por Francisco Cabral nos pares, pelas 11h (12h em Paris). Para domingo e segunda-feira estão marcados outros jogos da primeira ou segunda ronda.

À mesma hora entra em prova Gustavo Ribeiro no skate, às 11h, à procura da medalha na categoria de street, depois de um 8.º lugar em Tóquio, em 2020. A final acontece à tarde, entre as 16h e as 18h.

Também há tarde temos mais uma medalha em disputa, no ciclismo. A prova de contra relógio inicia-se às 13h30, na qual há dois portugueses: Rui Costa e Nélson Oliveira.

Às 14h entram em prova os quatro representantes do ténis de mesa, para as rondas 1 e 2 do desporto: Marcos Freitas, Tiago Apolónia, Fu Yu e Jieni Shao, que têm a ronda 3 até segunda-feira.

À noite entram em prova as duas representantes portuguesas do surf, na Polinésia Francesa, a mais de 16 mil quilómetros da aldeia olímpica. Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins começam a primeira ronda de shortboard às 18h em Lisboa (19h em Paris e 7h em Teahupo’o, no Tahiti), e disputam a segunda e a terceira ronda no domingo e segunda-feira.

A ginástica entra em prova no domingo e com uma portuguesa à cabeça: Filipa Martins, na ginástica artística, tem a qualificação individual ao início da tarde, pelas 13h50. Uma hora antes há mais uma representante do ciclismo: Raquel Queirós, na BTT, tem a prova de XCO às 13h.

A natação também começa no domingo com João Costa nos 100 metros costas, às 10h, podendo disputar a meia-final às 20h37 e a final na segunda-feira, às 19h30.