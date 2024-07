Velocidade e Meio-fundo. Isaac Nader pode ser surpresa em Paris

No feminino há Salomé Afonso, que foi 8.ª nos Europeus mas chega a Paris no 34.º lugar do ranking de qualificação olímpica, entre 45 atletas. A atleta de Lisboa já tinha participado na prova em Tóquio, onde ficou no 37.º lugar.

Na velocidade, Lorene Bazolo aparece para os seus quartos Jogos Olímpicos nos 100 e 200 metros femininos. Na primeira prova, a portuguesa terminou no 25.º lugar em Tóquio e é a 39ª do ranking de qualificação olímpica. Para a segunda, de maior distância, as esperanças de um bom resultado são menores: apesar do 20.º lugar em Tóquio, a portuguesa tem o 47.º lugar entre as 48 atletas em prova.

Este é o mesmo lugar que ocupa Cátia Azevedo entre as atletas em prova nos 400 metros. Em Tóquio, a atleta de Oliveira de Azeméis terminou no 17.º lugar, às portas das meias-finais, tendo conseguido um 32.º lugar nos últimos Mundiais e um 25.º lugar nos Europeus.

Do lado masculino, João Coelho estreia-se nos Jogos Olímpicos também nos 400 metros, tendo terminado no 4.º lugar nos Mundiais de pista coberta de Glasgow em março. No entanto, é o 30.º no ranking de qualificação olímpica e tem apenas o 95.º melhor tempo do ano. O português entra em prova no dia 4 de agosto, com final no dia 7.

Nas barreiras, Fatoumata Diallo corre em “casa” e também se estreia nas Olimpíadas, depois de um oitavo lugar nos Europeus e de um recorde nacional fixado este ano. É a 17.ª entre as presentes em Paris, abrindo a porta a uma meia-final.