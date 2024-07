Vela. Um desporto com história olímpica a mais de 600 quilómetros de Paris

As regatas de qualificação estão marcadas para os dias 2 a 6 de agosto, estando prevista a medal race para 7 de agosto, para a qual só avançarão os dez melhores das qualificações.

O primeiro a velejar na Marina de Marselha é Eduardo Marques, na categoria de ILCA 7, também conhecido como laser. O atleta de Lisboa foi 8.ª no Campeonato da Europa (6.ª entre as que estão em Paris) e 16.ª no Campeonato do Mundo (13.ª entre as que estão em prova nestes Jogos), ocupando o 11.º lugar do ranking mundial neste momento.

O velejador inicia o seu percurso em Paris a 1 de agosto, com as regatas de qualificação a decorrerem até 5 de agosto. A medal race, entre os 10 melhores, está marcada para dia 6 de agosto.

No kite feminino, Portugal está representado por Mafalda Pires de Lima, que foi 24.ª no Campeonato do Mundo e é 30.ª do ranking mundial.

A atleta do Porto entra em prova nas regatas de qualificação de 4 a 7 de agosto, com as meias-finais e final no dia 8 de agosto, entre as 10 melhores das qualificações.