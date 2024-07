"Andar de bicicleta era uma liberdade". A história de António Alves, da Volta a Portugal para a oficina

Bicicletas desmontadas, selins, câmaras de ar e fotografias dos tempos de ciclista. A pequena oficina de António Alves, no Bairro do Cedro, em Vila Nova de Gaia, é um labirinto apertado onde bicicletas por reparar se cruzam com as memórias do antigo atleta.



O ciclista é natural de Fafe, tem 68 anos e, entre 1973 e 1993, foi figura do ciclismo nacional.

O terceiro lugar na Volta a Portugal ao serviço da Recer-Boavista, em 1989, foi um dos pontos altos da carreira. Nesse ano, foi Joaquim Gomes o vencedor da prova. Em 1983, marcou presença no Tour de L’Avenir, a Volta a França do Futuro, tendo conquistado a camisola da montanha.

Hoje, a pequena oficina de 30 metros quadrados é um refúgio para manter o ciclismo no coração: "Nunca esqueço, está sempre cá dentro, é uma forma de me distrair, desligar do stress. Trabalho na segurança privada e desde 1994 que tenho esta atividade, quando deixei de correr. Sou segurança e isto é mais para distração."