Nuno Borges à boleia da boa forma no ténis, ténis de mesa à procura de repetir a história

O sorteio dos quadros acontece apenas a 25 de julho, com a primeira ronda a juntar os 64 atletas presentes a 27 e 28 de julho. A final será no dia 3 de agosto, pelas 11h00.

Nuno Borges participa ainda com Francisco Cabral nos pares, onde também estará Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, por Espanha.

No ténis de mesa teremos Marcos Freitas e Tiago Apolónia no quadro masculino e Fu Yu e Jieni Shao no quadro feminino.

Marcos Freitas chega a Paris no 17.º lugar do ranking mundial, com o objetivo de melhorar o 5.º lugar do Rio de Janeiro, em 2016. Já Tiago Apolónia é o 66.º melhor do mundo no ranking WTT e quer melhorar o 17.º lugar de 2008 e 2016.

Os dois participam ainda com João Geraldo na competição por equipas, onde Portugal ficou no 5.º lugar em Londres, em 2012, e em 9.º em 2016 e 2020. Em fevereiro, a seleção terminou no 5.º lugar do Mundial em Busan, na Coreia do Sul.

Nas mulheres, Fu Yu participa pela terceira vez em olimpíadas, sendo a atleta mais velha da comitiva portuguesa, com 45 anos. Quer melhorar o 17.º lugar de 2020 em Tóquio, a mesma posição em que terminou o Mundial do ano passado. Também Jieni Shao vai para a sua terceira participação em Jogos Olímpicos, depois de duas eliminações na segunda ronda.