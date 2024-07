Jogos Olímpicos. Natação pode ter melhor resultado de sempre, mesmo que longe das medalhas

Diogo Ribeiro compete ainda nos 50 metros livres, onde também está o português Miguel Nascimento, e nos 100 metros livres, mas em ambas está fora do top 30 da lista mundial do ano.

O nadador de Coimbra entra em competição a 30 de julho, nos 100 metros livres, com a sua especialidade, os 100 metros mariposa, a terem eliminatórias no dia 2 de agosto e a final no dia seguinte, às 19h30.

Já Camila Rebelo chega a Paris como a 23.ª melhor do ano, a mais de cinco segundos do melhor tempo, depois de ter sido 18.º nos Mundiais e campeã europeia em Belgrado. Entra em prova a 1 de agosto, com a final agendada para o dia seguinte, às 19h39.

O primeiro nadador a entrar em competição é João Costa, nos 100 metros costas. No ano passado terminou em 16.º no Campeonato do Mundo, depois de um 5.º lugar nos Europeus de 2022. Entra em prova a 28 de julho, com a final no dia seguinte às 20h22.

Ainda na natação, mas fora das piscinas olímpicas está Angélica André. A nadadora de Matosinhos terminou a prova do Campeonato do Mundo de Doha no 3.º lugar, depois de um 17.º lugar nos últimos Jogos Olímpicos em Tóquio, e tem como objetivo para Paris ficar entre os 16 primeiros da prova.