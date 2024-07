Jogos Olímpicos. Natação pode ter melhor resultado de sempre, mesmo que longe das medalhas

Na prova em que Diogo Ribeiro foi campeão do mundo, os 100 metros mariposa, o português tem apenas o 17.º melhor tempo do ano , por isso a final olímpica já seria um feito.

No entanto, em Paris a realidade será bem diferente , pois tanto nos Mundiais de Doha como nos Europeus de Belgrado não figuraram alguns dos melhores do mundo que vão estar em Paris.

Diogo Ribeiro compete ainda nos 50 metros livres, onde também está o português Miguel Nascimento, e nos 100 metros livres, mas em ambas está fora do top 30 da lista mundial do ano.

O nadador de Coimbra entra em competição a 30 de julho, nos 100 metros livres, com a sua especialidade, os 100 metros mariposa, a terem eliminatórias no dia 2 de agosto e a final no dia seguinte, às 19h30.

Já Camila Rebelo chega a Paris como a 23.ª melhor do ano, a mais de cinco segundos do melhor tempo, depois de ter sido 18.º nos Mundiais e campeã europeia em Belgrado. Entra em prova a 1 de agosto, com a final agendada para o dia seguinte, às 19h39.

O primeiro nadador a entrar em competição é João Costa, nos 100 metros costas. No ano passado terminou em 16.º no Campeonato do Mundo, depois de um 5.º lugar nos Europeus de 2022. Entra em prova a 28 de julho, com a final no dia seguinte às 20h22.

Ainda na natação, mas fora das piscinas olímpicas está Angélica André. A nadadora de Matosinhos terminou a prova do Campeonato do Mundo de Doha no 3.º lugar, depois de um 17.º lugar nos últimos Jogos Olímpicos em Tóquio, e tem como objetivo para Paris ficar entre os 16 primeiros da prova.