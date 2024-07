Jogos Olímpicos. Canoagem ambiciona medalhas, Pimenta o ouro

Campeão do mundo em 2021 e 2023 na prova, vice-campeão em 2022 e medalha de bronze na Taça do Mundo deste ano, Fernando Pimenta é um dos favoritos às medalhas - na canoagem e entre os portugueses. Se conseguir uma, torna-se o primeiro português a conquistar três medalhas. Se vencer, consegue um novo feito ao completar a trilogia - ouro, prata e bronze.

A sua entrada em prova é já na reta final dos Jogos Olímpicos, na manhã de 7 de agosto, com a final a acontecer três dias depois, a 10 de agosto.

Outra presença assídua em Olímpicos é Teresa Portela: é a sua quarta edição, depois de Pequim, Londres, Rio e Tóquio. O seu melhor resultado é um 6.º lugar conseguido em 2012, na categoria de K4 500 metros, mas desta vez corre a solo na mesma distância.

Tal como Fernando Pimenta, entra em prova a 7 de agosto e tem a sua final marcada para o dia 10.

Mais cedo teremos a dupla João Ribeiro e Messias Baptista, nos K2 500 metros. Depois de serem campeões mundiais em Duisburgo, na Alemanha, e vice-campeões na Taça do Mundo de Szeged, na Hungria, as esperanças de uma medalha não são desmedidas.

Nos últimos Jogos Olímpicos, ambos fizeram parte do K4 500 metros que terminou em 8.º lugar, a estreia de Messias nestas andanças. Já João Ribeiro já tinha estado no Rio de Janeiro, onde foi 4.º classificado com Emanuel Silva, o companheiro de Fernando Pimenta que conquistou a medalha em 2012.

Os dois entram em prova a 6 de agosto, pelas 10h30, e têm a sua final no dia 10 de agosto.