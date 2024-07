Lei da imigração no futebol. Secretário de Estado diz que clubes estão a "fazer uma tempestade num copo de água"

Já vamos à questão dos números do orçamento. Queria fazer-lhe uma pergunta mais genérica. Na campanha eleitoral, o desporto passou um bocadinho ao lado. Não me lembro de ouvir falar muito de desporto e mesmo os programas dos partidos não eram muito substantivos. Não é uma prioridade da classe política?

O que eu posso falar é do atual governo. O primeiro-ministro na primeira intervenção na Assembleia da República teve referências ao desporto. O primeiro-ministro, 15 dias depois de tomar posse, esteve num evento em Espinho com atletas e teve uma intervenção de aproximadamente 30 minutos a falar de desporto. Não era normal termos esse nível de intervenção ao nível do primeiro-ministro. São sinais. O ministro dos Assuntos Parlamentares, que é o ministro que tutela o desporto, também o tem feito assiduamente, não só em termos de presenças. Há pouco tempo tivemos uma reunião interministerial para tratar do tema do plano, que foi liderada pelo ministro dos Assuntos Parlamentares.

Penso que, neste momento, os sinais que estão a ser dados à família do desporto é que há aqui um compromisso político forte e que nós temos que robustecer aquilo que algumas pessoas referem, de uma forma assídua, que tem a ver com aquilo que é o reconhecimento social que o desporto, no nosso ponto de vista, merece e, em alguns aspetos, algumas pessoas acham que a sociedade não tem dado o merecido reconhecimento ao desporto.

É esse caminho que deve ser feito. Se achamos que não estamos a ter esse reconhecimento penso que é do lado do desporto nós temos que melhorar aquilo que estamos a fazer para merecer um reconhecimento social mais positivo.

O orçamento para o desporto este ano de 2024, se não estou em erro, rondava os 50 milhões de euros. A execução orçamental está dentro do previsto?

O Estado são não só o Instituto Português do Desporto e da Juventude, a secretaria de Estado do Desporto, o Ministério dos Assuntos Parlamentares; são também, por exemplo, todas as autarquias que são os representantes da política descentralizada do Estado nos territórios - e eles também fazem um investimento significativo no desporto. Aquilo que me refere é o valor que está inscrito no Orçamento do Estado relativamente ao Instituto Português de Desportos e da Juventude, que é um valor dessa dimensão, mas o investimento que é feito no desporto é superior a isso.

Ao nível das autarquias não é possível perceber como é que está a ser a execução.

Sim, é possível, porque anualmente é publicado um relatório pelas autarquias, pela Associação Nacional de Municípios, que está consolidado. Inclusive os dados que referenciei relativamente ao investimento no desporto - que são publicados pelo Eurobarómetro - referem e comparam aquilo que é o investimento nos serviços de desporto dos diversos países, comparado com o Produto Interno Bruto. Há valores que estão perfeitamente identificados.

Contudo, há aqui um aspeto que é um dos compromissos também do atual governo, que é importante manter ou reativar, que é a "conta satélite desporto", que é um espaço que nos permite aferir com maior exatidão aquilo que é o impacto económico que o desporto tem na nossa sociedade. Tivemos a última atualização - penso que terá sido em 2014 - com os dados de 2011/12. Desde essa altura, já há cerca de uma década que não temos essa informação atualizada. E é necessária a todos os níveis para podermos tomar decisões mais sustentadas.

Já há números para 2025?

Neste momento, como é público, todos os Ministérios estão a preparar-se para as reuniões de orçamento com o Ministério das Finanças.

Mas já tem um número na sua cabeça? Vamos ter um aumento relativamente a 2024?

Neste momento, não tenho números, porque não chegámos ainda à fase de negociação, mas naturalmente que todos temos expectativa. Acho que os 17 ministros que se sentam no Conselho de Ministros todos têm expectativa de aumentar o seu orçamento e olham todos para o senhor ministro das Finanças com uma grande expectativa e naturalmente que o ministro dos Assuntos Parlamentares também terá essa expectativa.

Falando de desporto escolar, o que deve melhorar? Não deve a escola, por exemplo, valorizar o desempenho desportivo daqueles milhares de atletas que, não tendo o estatuto de alta competição, se entregam ao desporto e tantas vezes têm dificuldade em compatibilizar a prática desportiva com os horários escolares? Como é que isso pode ser articulado de uma outra forma que valorize esse desempenho exterior à escola?

É um excelente tema. O desporto na escola e ensino superior - vamos considerar o desporto na escola ambos - é um espaço de excelência para contribuir para aquilo que é um dos principais objetivos - que já referi - que é o aumento do número de praticantes desportivos no nosso país.

Por vezes, não nos focamos naquilo que é essencial. A escola tem todas as condições para poder ser um elemento a contribuir decisivamente para a iniciação à prática desportiva pelo ambiente de excelência que tem, pelos recursos técnicos qualificados que tem, os professores, pelas instalações desportivas que dispõe. Há aqui um contexto de excelência e que nós devemos privilegiar. De uma forma articulada, mera coincidência, hoje [quinta-feira] mesmo de manhã, às 8h30, tivemos uma reunião com o Ministério da Educação, com a participação do diretor-geral da educação, dos responsáveis do desporto na escola. Articulamos aquilo que são os princípios objetivos que devem estar subjacentes à atividade e à oferta de prática desportiva na escola, tendo em atenção aquilo que são estes objetivos principais do Governo. A escola pode, do nosso ponto de vista, dar aqui um contributo muito relevante, aumentando a oferta de prática desportiva para crianças que neste momento não são ativas e que não têm espaço em contexto de clube para poder praticar desporto como prioridade.

Os que já estão enquadrados, os que já estão em clubes, está há sensivelmente sete anos a decorrer um programa, que é um programa extraordinário denominado “as unidades de apoio ao alto rendimento na escola”, que tem neste momento mais de 1300 alunos. São alunos que se destacam em termos daquilo que é a sua performance desportiva nas várias modalidades - penso que são mais de 35 modalidades - que ao longo do ano letivo têm um conjunto de apoios que lhes permitem fazer essa compatibilização de uma carreira dual, numa carreira dupla, em termos daquilo que é a atividade académica e a atividade desportiva.

Este programa é um programa de referência. Tem sido evidenciado como exemplo de boas práticas em termos internacionais e que, em boa hora, foi alargado em termos de um programa piloto ao ensino superior, que terá início este ano letivo 2024/25, onde vamos ter seis instituições de ensino superior - as universidades do Minho, do Porto, de Coimbra, Aveiro, Politécnico de Santarém e o Politécnico de Leiria - que firmaram um convénio com o governo no sentido de implementar a extensão do programa das UAR, que está a decorrer ao ensino superior, o que será mais um apoio relevante para os atletas de alto rendimento poderem compatibilizar a carreira desportiva com a académica.