Mirra Andreeva está a viver um "teenage dream" no ténis porque a mãe gostou de ver Marat Safin jogar

Dois anos mais tarde, nasceu Mirra, que também foi encaminhada, desde pequena, para uma carreira no ténis e, depois da prestação em Roland-Garros, deverá saltar bem para lá da 38.ª posição que já ocupa na hierarquia mundial.

"Não fui eu a escolher este desporto. Foi a minha mãe. Estou muito feliz por a minha mãe ter escolhido o ténis, porque sinto mesmo que pertenço aqui", afirmou a jovem, em 2023, em entrevista ao site da WTA, quando disputava o Masters de Madrid, o primeiro torneio do circuito principal da carreira.

Um ano depois e Mirra Andreeva já sonha com o primeiro título do Grand Slam. Frente a Sabalenka - que, diga-se, estava doente no dia do encontro -, detentora de dois ‘majors', deu sinais da idade. A meio do segundo "set", mandou a mãe para fora do estádio e, a partir daí, acalmou um pouco. No último jogo de serviço da adversária, viu uma joaninha no "court" e apressou-se a salvá-la.

"Aquela joaninha foi um sinal. Vi-a no 'court' e pensei: 'Bem, talvez isto seja um bom sinal'. E foi", contou a jovem tenista, na conferência de imprensa pós-jogo.