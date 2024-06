Jannik Sinner. De campeão italiano de esqui a número um mundial de ténis

Foi apenas em 2021, contudo, que Sinner começou, realmente, a dar nas vistas. Devido a lesão do compatriota Metteo Berrettini na fase de grupos, disputou as ATP Finals de 2021 e, logo ao primeiro jogo, derrotou o então número sete do mundo, Hubert Hurkacz, para se tornar, aos 20 anos, o tenista mais jovem a vencer um encontro na prova desde Lleyton Hewitt (19 anos), em Lisboa, em 2000.



Entre 2022 e os primeiros meses de 2023, Sinner navegou entre o 11.º e o 20.º lugares do "ranking", sem conseguir um lugar entre os dez melhores do mundo. Até que, em abril, depois de ter chegado à final do Masters de Miami - perdida para o espanhol Carlos Alcaraz -, entrou para não mais sair. Quatro meses depois, levantou pela primeira vez o primeiro título ATP Masters 1000, no Canadá. Nesse ano, regressou às ATP Finals, desta vez por mérito próprio, e chegou à final, que perdeu para Djokovic - o mesmo que, agora, lhe entrega o trono do ténis mundial.