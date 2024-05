Há um mundo em que Zendaya é Mirka Federer e o seu marido é Serena Williams

Foi perante a irritação da veterana com o árbitro português Carlos Ramos, depois de este a ter penalizado por um jogo devido a abuso verbal, já depois de dois avisos, o primeiro por orientação do treinador e o segundo por estragar a raquete - chegou até a chamar-lhe "mentiroso" e "ladrão", o que lhe valeu uma multa de 15 mil euros - que o argumento começou a tomar forma na mente de Kuritzkes.

"De imediato, surpreendeu-me o quão cinemático aquilo era. Estás completamente sozinho no 'court', há uma pessoa nas bancadas que se importa tanto como tu com o que acontece, mas não podes falar com ela. E se tivessem de falar sobre algo mesmo importante e mesmo dramático para lá do ténis, algo sobre as vossas vidas e algo que incluía a pessoa do outro lado da rede? Como é que teriam essa conversa sem quebrar as regras? E assim, a ideia do filme plantou-se na minha cabeça de forma muito vaga e disforme", recordou.

Isto significa que Patrick (Josh O'Connor), o rival sem sucesso de Art com quem Tashi também se envolve, foi inspirado em Osaka. Ou seja, no mundo de "Challengers", Mirka Federer está casada com Serena Williams e tem um caso com Naomi Osaka.