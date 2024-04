Russa, campeã de ténis de mesa, só vinha por um ano. "A verdade é que já passei metade da minha vida em Portugal"

Olga Chramko é campeã nacional de ténis de mesa pelo ADC Ponta Pargo. Aliás, tetracampeã uma vez que venceu o título em 2016, 2018, 2020 e 2024. É russa, tem 47 anos. Vinha por um ano, mas está há quase 30 anos em Portugal.

Comecemos pelo princípio, como surgiu o amor pelo ténis de mesa?

Foi fácil. Chegou uma treinadora nova à minha escola para as aulas de educação física. Eu tinha 9 anos e fui escolhida. Comecei a ir aos treinos, primeiro três vezes por semana e depois os treinos tornaram-se mais sérios, todos os dias

Era um desporto popular na sua zona ou tem alguém na família que lhe meteu o bichinho?

Na família ninguém jogava e não era o desporto principal. Na Rússia, futebol, atletismo, voleibol, basquetebol têm maior popularidade. Mas na minha cidade [Nalchik, região do Cáucaso do Norte, República Kabardino-Balkaria] há uma boa escola de ténis de mesa. Já saíram uma medalha de bronze de juniores num campeonato da Europa e também uma medalha num campeonato do Mundo feminino. Ainda na altura da União Soviética, o Estado pagava todas as despesas com estágios, torneios e campos de férias.

Entrou cedo em competições? Percebeu logo que tinha jeito?

O meu primeiro torneio foi aos 10 anos. Tive de trabalhar muito para conseguir resultados. Só da minha idade havia 15 meninas na escola e senti muita concorrência.

Como se dá a mudança para Portugal?

Quando a União Soviética se separou, essa altura não foi fácil. Houve uma crise económica e quando acabei a Universidade tive algumas dificuldades em encontrar trabalho na Rússia e pensei: ‘O que vou fazer?’ Recebi a proposta de um clube do Porto e aceitei o desafio. Pensei: ‘Vou fazer uma época, conhecer Portugal, aprender a língua e depois voltar para a Rússia’. A verdade é que já passei metade da minha vida em Portugal.

Quando é que chegou?

Cheguei ao Porto em 1998. Depois joguei algumas épocas na zona de Penafiel e também já estive em Mirandela antes de vir para a Madeira, onde já estou há cerca de 20 anos.

Já tem quatro títulos nacionais em Portugal (2016, 2018, 2020, 2024). Está a correr bem…

Sim, está a correr bem. Consigo conciliar a vida familiar e o trabalho com o desporto. Tento participar em todos os campeonatos nacionais, nem sempre consigo ganhar porque o nível do ténis de mesa em Portugal subiu muito e não é fácil lutar com as jovens que estão a aparecer, a jogar bem e já fazem estágios em países asiáticos. Mas é bom para mim e para as mais novas.

Por falar nisso, neste último título defrontou atletas muito novas, 15 e 19 anos, por exemplo. O futuro do ténis de mesa luso está garantido?

Penso que sim. Vamos ter de certeza [boas jogadoras]. As atletas aplicam-se a 100%, treinam nos limites máximos, têm talento, têm inteligência. Estou muito otimista.