Entrevista a Ruy Castro: “O Pelé pediu-me um autógrafo no livro do Garrincha. Que absurdo"

O gravador já não emitia qualquer onda naquele oceano que promete memória quando outro aparelho eletrónico do entrevistador ganha vida e surge a fotografia de 1958. O adolescente Pelé, feliz e babando lágrimas, estava agarrado a Gilmar. O hollywoodesco Didi está ao lado, com o punho a fazer cócegas ao céu e um sorriso triunfador que sentenciava o fim do 'vira-latismo'. Ruy Castro, escritor e jornalista brasileiro que escreveu, entre outras, a biografia de Garrincha, lembrou-se imediatamente de uma história.

Naquele momento, no Rio de Janeiro, talvez às 14 horas ou pouco mais, o pai de Garrincha estava agarrado ao rádio a ouvir o filho ser campeão do mundo. A fotografia do momento está eternizada em “Estrela Solitária”, o livro que conta a história trágica do 'anjo das pernas tortas'. “Esteve perdida nos arquivos 40 anos”, confessa, também ele revelando o triunfo do biógrafo. Ruy Castro, de 76 anos, esteve na Fundação Gulbenkian, quarta e quinta-feira, para a conferência “A Arte da Biografia”. O autor das biografias de Nelson Rodrigues, o tal prolífico escritor e polémico pensador que popularizou o ‘complexo de vira-lata’, Carmen Miranda e outra sobre o seu Rio de Janeiro, sentou-se com a Renascença numa sala cortada ao meio pela luz.

Está preparado para [o seu colega de painel] Ricardo Araújo Pereira lhe pedir para escrever a biografia de Eusébio? [a conversa aconteceu antes da conferência]

Olha, eu vi o Eusébio jogar. Não ao vivo, mas pela televisão. Um grande jogador. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu na vida dele. Ele era moçambicano, não é? Não devia ser fácil ser um moçambicano na metrópole naquela época. Ele foi um vitorioso, um grande jogador de nível internacional e certamente tem uma vida que merece ser contada. Deve ter muitos lances interessantes.

Mas eu só posso fazer biografias sobre assuntos cujo contexto geral eu conheça. Por exemplo, não posso biografar nem uma personagem brasileira de São Paulo, só do Rio. É importante você saber o contexto onde a pessoa viveu. Há tanta coisa que é preciso descrever que seria mais interessante se você soubesse o básico de antemão, o cenário pelo menos. Só posso biografar pessoas ligadas ao Rio de Janeiro, é o ambiente que conheço totalmente, é uma economia de tempo. A geografia, o espírito de cada região da cidade, eu já conheço, sendo carioca, e aí posso concentrar-me no personagem.

O protagonista estar morto é inegociável para si?

Exatamente, não pode confiar no biografado vivo, ele vai trair-te um dia. Você faz a biografia que julga que está completa e definitiva, o livro é publicado, o biografado vive mais 10, 15 ou 20 anos, ele vai fazer alguma coisa que você não previa e pode desmentir completamente a sua biografia. E o mais grave: isso pode ter começado enquanto você estava trabalhando na biografia dele. Isso desmoraliza o seu trabalho. Com o biografado morto, não, a história está completa. Não há possibilidades de ele te fazer uma rasteira, então você tem a obrigação de saber tudo o que aconteceu com ele em vida. É muito comum que o biógrafo saiba mais do que a família do biografado. Só o conhecem em casa. Como vão saber como é na rua, no trabalho, no lazer fora de casa? Suponha que tem umas namoradas fora de casa, como é que a família vai saber disso?

As autobiografias são uma espécie de heresia, então?

Essa palavra é completamente errada, não existe autobiografia. É a biografia de si próprio. A palavra biografia em autobiografia é que compromete todo o sentido. Uma biografia de verdade envolve você procurar, escutar e conversar com pelo menos 200 pessoas que conviveram com o biografado, de todas as maneiras, em todas as épocas, em todas as situações, e aí pode ter um retrato da pessoa. Uma biografia demora muito tempo a ser feita, é quase improvável que alguma coisa melindrosa ou delicada sobre a personagem não apareça, dito por alguém até sem querer. Envolve toda essa complexidade.

Uma autobiografia significa que vou ouvir a mim mesmo, vou ouvir a minha memória, que é falha, isso funciona a meu favor. Qualquer autobiografia é zero confiável. Não é que as pessoas não devam escrever sobre si mesmas, eu acredito que devem, mas não chamem autobiografia, mas “memórias”. É o que é.

Na introdução de “O Anjo Pornográfico” faz questão de lembrar que aquele livro é uma biografia e não um estudo crítico. As pessoas exigem sentenças? Preto ou branco?

A função do biógrafo é levantar informações, os factos. A interpretação dos factos é para outra pessoa, não é?, muito mais especialista naquilo do que o biógrafo. O biógrafo reconstrói a vida de alguém e o analista literário vai fazer o trabalho dele. Algumas biografias misturam uma coisa com a outra. Para mim, existe a biografia e o ensaio biográfico, que aproveita elementos da vida da personagem, mistura com a obra, tenta tirar ilações, deduções e presunções, é altamente subjetivo naturalmente. Isso sou contra.

Sou contra também o pseudo-biógrafo que levanta a vida de alguém através da obra dele, como se costuma fazer, como se tem feito com grande sucesso comercial lá no Brasil. Suponha que vai biografar o ficcionista e vai tentar deduzir a vida dele baseada nas personagens que ele inventa. Isso não pode ser: todo o ficcionista, por definição, é um mentiroso. Ele trabalha com a mentira, a ficção, você não pode acreditar na personagem, senão estaria até desfazendo a capacidade dele de criar personagens, que tira da imaginação e nunca existiram. Como pode confiar numa pessoa dessas?

Quão prazeroso foi escrever “Estrela Solitária”? Imagino que quantas mais contradições e camadas tiver o biografado melhor…

No Garrincha, evidentemente, para além da genialidade dele como jogador, o que mais importou para mim na história dele é o alcoolismo. A ideia original, na verdade, era um livro sobre alcoolismo, é um assunto que me interessa muito, da qual sou moderadamente conhecedor, pelo facto de ser alcoólatra. Não bebo há 36 anos, mas é um assunto que conheci e conheço muito bem, continuo a estudá-lo. Seria uma história muito ampla e não sou ensaísta.

Eu queria contar uma história, a história de alguém, de um alcoólatra. Não podia ser um qualquer, tinha de ser uma pessoa que foi destruída pelo alcoolismo. Tinha de ser um vencedor, vitorioso, que foi destruído. Aí, imediatamente veio à cabeça Garrincha.