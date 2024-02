Para onde vai o futebol de praia? Casa "começada pelo telhado” em que “campeões do mundo não são ricos"

Não é difícil perceber perceber de onde vem o interesse pelo futebol de praia num país onde o futebol é rei e a praia rainha. Já passaram os anos desde a era dourada dos Mundialitos e, por esta altura, a modalidade parece querer revitalizar-se.

Com o arranque do Campeonato do Mundo no Dubai, Bola Branca tenta aferir o estado da arte do futebol de praia português com a ajuda de um dos melhores de sempre, alguém que falhou este Mundial por lesão e um guarda-redes que trocou o relvado e as chuteiras pela areia e o pé descalço.

O Mundial e a atenção que atrai pode ajudar a reacender um interesse eventualmente diluído pelo tempo e a ideia de que será decisivo para que isso aconteça não é descabida e, muito menos, exclusiva de um punhado de intervenientes.

O interesse que “caiu” desde os Mundialitos e a modalidade construída “a partir do telhado”

Passam quase 30 anos desde o nascimento de uma das competições mais míticas do futebol de praia. Em 1994, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nasceu o Mundialito. Apesar da pureza do berço, não teve continuidade, a prova desapareceu e reapareceu três anos mais tarde na Praia da Claridade, na Figueira da Foz, que abrigou o Mundialito de forma ininterrupta até 2004.

“O que acontecia nos Mundialitos era fantástico. A adesão do público, quer pela televisão, quer pelos estádios, muito dificilmente aconteceria noutro país”. A memória é de Rui Coimbra, internacional português que, devido a uma lesão, ficou impossibilitado de seguir viagem para o Dubai e participar no sétimo Campeonato do Mundo de quinas ao peito.

Em entrevista a Bola Branca, o fixo que por cá representa os nazarenos do Sótão, vice-campeões nacionais, tem a perceção de que “de forma geral, o futebol de praia está a crescer em Portugal”, ainda que reconheça que ainda é visto como “uma modalidade sazonal”.

O saudosismo é também partilhado por Carlos Fernandes, antigo guarda-redes do Boavista e Rio Ave, que vestiu a camisola da seleção de Angola e trocou a relva pela areia. “O interesse caiu um bocadinho desde a época dos Mundialitos. Devíamos voltar a apostar mais no futebol de praia”, assume o guardião que hoje representa o Estoril Praia no Campeonato de Elite.