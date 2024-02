Efeito Taylor Swift? Super Bowl foi o programa mais visto nos EUA desde a viagem à Lua

De volta ao Super Bowl, também decisiva para estes números de recorde terá sido a própria história do jogo, que terminou com vitória dos Chiefs por 25-22.

A equipa do Kansas perdia por 10-3 ao intervalo no Allegiant Stadium, em Las Vegas, e conseguiu empatar nos 60 minutos e levar o jogo para prolongamento, com 19-19. A três segundos do fim do tempo extra, e a passe do "quarterback" Patrick Mahomes, uma das maiores estrelas da NFL na atualidade - eleito "MVP" da final pela terceira vez -, Mecole Hardman marcou o "touchdown" da vitória.

Foi o quarto título de campeão dos Kansas City Chiefs, em seis presenças na final - repetiram 1970, 2020 e 2023. Juntaram-se no quinto lugar do "ranking" a Green Bay Packers e New York Giants. Os 49ers perderam a oportunidade de igualar o recorde de seis troféus, dividido por Pittsburgh Steelers e New England Patriots.

Dezenas de celebridades assistiram ao jogo das bancadas, entre elas Beyonce, Leonardo Di Caprio, Jeff Goldblum, Ice Spice ou Lana del Ray, e assistiram ao concerto de Usher ao intervalo. O cantor de R&B fez-se acompanhar, em palco, de estrelas como H.E.R., Alicia Keys, Ludacris, Lil' Jon , Jermaine Dupri e Will.i.am.

No final, Usher foi casar-se com a parceira de longa data, Jenn Goicoechea, numa igreja de Las Vegas. A cerimónia foi oficiada por um imitador de Elvis Presley.