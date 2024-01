Vai ser "a luta das lutas", mas Portugal quer ir "até ao fim" no Europeu de andebol

O selecionador nacional de andebol quer ficar até ao fim do Europeu, que arranca na quarta-feira, na Alemanha. Contudo, para isso, assume "preocupação" com tudo o que ainda há a melhorar até à estreia.

Em entrevista a Bola Branca, Paulo Jorge Pereira assume "preocupação" com aspetos em que Portugal tem de "recuperar rapidamente", especialmente em relação a "defesa e recuperação defensiva".

"Espero que consigamos ir ainda a tempo. Tens atletas que têm de defender em posições que normalmente no clube não o fazem, há atletas a fazer um esforço extra, há referências que eles não têm. Eu tenho algumas dúvidas se vamos a tempo, oxalá que consigamos, de que as relações apareçam. Mas os jogos vão numa dificuldade crescente e creio que pouco a pouco vamos melhorar nesse aspeto", afiança.

Obrigatório jogar bem



Portugal entra em ação no grupo F diante da Grécia, na quinta-feira, às 17h00.

Paulo Jorge Pereira diz que os gregos, estreantes em Europeus, "vêm com uma ilusão enorme, como todas as seleções que participam pela primeira vez". O raio-x já está feito, como demonstra à Renascença.



"Esta Grécia tem excelentes atacantes, um modelo de jogo relativamente simples mas inteligente. Creio que são melhores a atacar que a defender, portanto, no equilíbrio de forças, vamos ter de pensar um pouco nesses aspeto para vencer", avalia o selecionador português.

Depois da Grécia, a equipa das quinas defronta a República Checa, no sábado, às 17h00, e a tricampeã mundial Dinamarca, dia 15, às 19h30. Paulo Jorge Pereira avisa que não há jogos fáceis, hoje em dia:

"Nos Europeus, se não jogamos bem, arriscamo-nos a perder com qualquer seleção. Felizmente, Portugal, pouco a pouco, também vai sendo cada vez mais competitivo e pode ganhar a qualquer seleção."

"Vai ser a luta das lutas"

A ambição é "ficar até ao fim do mês", assume Paulo Jorge Pereira. Que mais não seja, porque assim o selecionador poderá utilizar os 18 jogadores que convocou - tem de riscar dois antes de cada jogo.

Apesar de ter "consciência de que vai ser a luta das lutas", o técnico confia na capacidade de Portugal para fazer "uma coisa brilhante".

"Acho que nunca tivemos uma luta tão difícil de enfrentar como esta. Vai ser uma competição difícil, mas é aquilo que nós queremos", sublinha.

A seleção portuguesa terá de lutar com as equipas de Grécia, República Checa e Dinamarca por um dos dois primeiros lugares do grupo F, de forma a apurar-se para a segunda fase do Europeu de andebol.