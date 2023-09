O dia em que Rui Costa conquistou o mundo e mudou o ciclismo português

Não há memória concreta do que Rodríguez disse. Apenas que foi uma tentativa de desconcentrar de qualquer maneira. “Tentou meter um bocado de pressão. Eu nem dizia nada, nem sequer ouvia nada. Só olhava para a frente. Estava a tentar recuperar para ver o que ele poderia fazer”, recorda.

A prova terminou menos de 20 segundos depois. Numa fração de segundo, tudo se decidiu. Rui Costa tomou a iniciativa e atacou pela direita. Faltavam menos de 200 metros para a linha da meta.

Terminaram praticamente lado a lado. Escassos centímetros decidiram o vencedor. Foi português, pela primeira vez na história.

“Por vezes são pequenos detalhes que levam à vitória, como partir primeiro para o ‘sprint’. Foi um sonho realizado, muitas horas a tentar interiorizar a vitória. Dormi com a camisola de campeão do mundo ao meu lado. Não esperava, foi o culminar de esforços de uma vida e, no fundo, acaba por ser a vitória mais importante que tive na carreira”, recorda.

A derrota espanhola não caiu bem do lado de lá da fronteira. Em poucos segundos, o êxtase na voz do narrador da "TVE" deu lugar a total desânimo. “Arranca Rui Costa, aperta Joaquim, vamos Joaquim, vamos Joaquim, vamos Joaquim. E o triunfo vai para… Rui Costa.”

A derrota é, até hoje, uma espinha encravada. A relação institucional é boa entre as duas federações de ciclismo, mas o Mundial nunca saiu da memória dos espanhóis.



“Sempre que desejo sorte ao presidente espanhol numa prova, ele diz ‘não me desejes sorte, tu nunca me dás sorte’", assume Delmino Pereira.

“Nunca mais esqueceram”, diz o presidente, que festejou a conquista durante o primeiro ano de mandato: “O Artur Lopes tinha sido presidente até essa altura e disse-me: ‘andei aqui tantos anos a lutar para isto e não consegui, tu vens no primeiro ano e consegues logo o título’”, recorda, em tom de brincadeira.

Ciclistas portugueses agora acreditam que podem ganhar

O impacto da conquista de Rui Costa foi muito para além do troféu que venceu e da camisola especial que vestiu no ano seguinte. Foi um virar de página no ciclismo nacional.

O dirigente percebe a real dimensão do feito, até porque participou num Mundial enquanto ciclista. Foi 49.º na prova de 1991, um resultado que na altura foi "extremamente positivo".



“Foi um feito. Nos três ou quatro anos anterior ninguém terminava Mundiais. Havia resultados muito medíocres e esta geração transformou este comportamento”, atira.