Samuel Barata, o fundista que retirou 26 segundos à história

O que é que se pode fazer em 26 segundos?

Respirar pelo menos cinco vezes. Piscar os olhos seis a oito vezes. Ler mais de 100 palavras deste texto. Mandar uma mensagem a um amigo ou apertar os cordões das sapatilhas. O recordista mundial dos 400 metros, o sul-africano Wayde van Niekerk, ainda estaria a percorrer a segunda metade da pista nos 26 segundos que, agora, separam o novo recorde nacional dos 10 quilómetros em estrada do antigo.

Samuel Barata derrubou a histórica marca de Fernando Mamede, que resistia há 38 anos, em 27 minutos e 45 segundos. Tirou, precisamente, 26 segundos ao recorde do antigo atleta, de 28m11s.

"Era um recorde que sonhava já há algum tempo bater", admite o atleta do Benfica, de 30 anos, em entrevista à Renascença, um dia depois do momento de glória em Brasov, na Roménia.

Um recorde fácil e difícil, nas palavras de Samuel Barata. Fácil porque era dos mais acessíveis de um rol de marcas históricas portuguesas no fundo e no meio fundo, em que constam recordes da Europa e do mundo. Difícil porque "correr na estrada a ritmos rápidos não é nada fácil".

De um segundo a mais a 26 a menos

Em 2022, Samuel ficara muito, muito perto: "Fiz 28m12s, faltava-me um segundo."

"Agora, fruto de muito trabalho - e não é de semanas, é de anos -, consegui bater o recorde e fazer uma marca abaixo de 28 [minutos]. Isto deixa-me super satisfeito e motivado para fazer bons resultados nas provas que se seguem", assume.



Nesta entrevista a Bola Branca, Samuel Barata explica que "há uns anos nunca [imaginou] que seria possível" inscrever o seu nome na primeira entrada da lista das melhores marcas dos 10 km estrada. O sonho tomou forma quando começou a correr na casa dos 29 minutos.

"Um dos grandes objetivos era baixar dos 29, consegui e, depois, isto é uma bola de neve, é a ambição", refere, com uma gargalhada. "Com os anos de treino, com os resultados a aparecer, cada vez tirava mais segundos e cada vez me aproximava mais dessa marca. Sonhei que era possível e, quando as coisas acontecem, é das melhores sensações do mundo. É mesmo brutal. Fico super satisfeito", completa.