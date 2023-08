Os altos e baixos da primeira semana da Volta a Portugal

View this post on Instagram

Chegou o dia de descanso da 84.ª edição da Volta a Portugal e, com isso, o momento do balanço da prova até ao momento. A Renascença apresenta-lhe os altos e baixos da primeira semana da 84.ª edição.

+ Competitividade



A Glassdrive-Q8-Anicolor dominou em 2022, ao vencer e terminar com três ciclistas no pódio, e pensava-se que este ano seria igual. Contudo, isso não tem acontecido.

Depois do camisola amarela, o russo Artem Nych, a equipa de Anadia tem apenas Frederico Figueiredo no "top-15".

+ Mortágua



A equipa Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua é a grande surpresa da primeira semana da Volta a Portugal.

A equipa de Gustavo Veloso dominou o arranque da prova, com três vitórias nas primeiras três etapas em linha.

- Maurício Moreira



O vencedor do ano passado partiu como grande favorito à vitória em 2023, porém, está a figurar-se como a grande desilusão.

O espanhol da Glassdrive não aguentou a subida à Torre e tem sentido grandes dificuldades. Ao fim de seis etapas, está a mais de 17 minutos da liderança da classificação geral individual.

- Venceslau Fernandes



O corredor do AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense foi expulso da prova depois de chegar a "vias de facto" com Óscar Pelegrí, da Burgos-BH, devido a um desentendimento.

Venceslau Fernandes acabou desclassificado, no dia em que o colega de equipa, Delio Fernández, conquistou a camisola amarela (entretanto perdida). Também foi multado em 500 francos suíços (a moeda oficial do ciclismo internacional, sensivelmente equivalente a 522 euros) e penalizado em 50 pontos no "ranking" UCI.

Pelegrí não foi expulso, contudo, foi multado em 100 francos suíços (quase 105 euros) e perdeu dez pontos no "ranking" UCI.