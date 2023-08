Marcelo vai receber atletas medalhados após críticas das federações

A Presidência da República garante à Renascença que Marcelo Rebelo de Sousa vai receber o nadador Diogo Ribeiro e o ciclista Iuri Leitão, após críticas de "falta de critério" no reconhecimento público a atletas.

A receção da seleção nacional de futebol feminino no Palácio de Belém desagradou as restantes federações nacionais desportivas, que ponderam pedir uma audiência a Marcelo Rebelo de Sousa.

Em causa está o que é encarado como uma "falta de critério" e favorecimento da "monocultura do futebol".

No dia 24 de julho, Diogo Ribeiro tornou-se o primeiro português da história a conquistar uma medalha de prata num Campeonato do Mundo, em Fukuoka, no Japão. No último domingo, Iuri Leitão sagrou-se campeão do mundo de ciclismo de pista, modalidade olímpica.

Ambos foram contactados por Marcelo Rebelo de Sousa, mas sem convite para uma receção pública.

A Presidência da República felicitou os dois atletas através de uma nota no site oficial e, em resposta a um pedido de esclarecimento da Renascença, revela que Marcelo "falou ao telefone com o nadador Diogo Ribeiro para o felicitar, bem como com o treinador de Iuri Leitão, também para o felicitar" e acrescenta que "oportunamente serão ambos recebidos em Belém.”

O tratamento contrasta com a receção imediata do Presidente da República à seleção nacional de futebol feminino, que participou pela primeira vez na história num Campeonato do Mundo.

Depois da eliminação na fase de grupos, a comitiva foi recebida por Marcelo Rebelo de Sousa na última quarta-feira, horas depois de regressar a Portugal e em plena Jornada Mundial da Juventude.