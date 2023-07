José, o procurador do Pará que cruza o Atlântico para competir nas piscinas portuguesas

Mas José não está sozinho. A ideia é dar aos filhos a possibilidade de virem cada vez mais vezes a Portugal e conhecerem o passado familiar e as origens. Os parentes do procurador do estado do Pará vivem em Viseu e competir é apenas uma das causas que o traz a Portugal.

A família não tem dúvidas é “a pedra angular” “é a nossa base por completo”. Por isso quando vem um, vêm todos.

“Eles apoiam-me, acompanham-me. Eu faço questão de eles virem acompanhar-me nas competições e eles adoram”, diz.

Tanto é assim que a filha mais velha já participa em competições no Brasil e ela também já quer competir em Portugal. “Estamos a estuda a melhor forma de o fazer”, explica.