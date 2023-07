Wimbledon arranca com leilão a cinco pelo topo dos "rankings" do ténis mundial

O torneio de Wimbledon, o terceiro do Grand Slam da temporada de ténis, arranca, esta segunda-feira, com a curiosidade de poder coroar novos números um mundiais. Atenção ao espanhol Carlos Alcaraz, atual rei nos homens, e à polaca Iga Swiatek, rainha nas mulheres.

Uma vez que os jogadores não defendem pontos este ano - o torneio de 2022 não pontuou para o "ranking", devido à exclusão de russos e bielorrusos por causa da guerra na Ucrânia -, os pontos conquistados serão adicionados diretamente à classificação de cada um.



Comecemos pelo quadro feminino. Swiatek, de 22 anos, que entra na 66.ª semana seguida como número um do "ranking" WTA, tem 984 pontos de vantagem sobre a número dois, a bielorrussa Aryna Sabalenka, de 25.

A polaca nunca passou da quarta ronda, na relva do All England Club; já a bielorrussa já chegou às meias-finais. Se fosse este o resultado final de cada uma, seria Swiatek a sorrir no fim. Façamos as contas:



Swiatek continuará como número um se: Chegar à final; Sabalenka não chegar à final (neste caso, Swiatek até pode cair na primeira ronda que continuará no topo do "ranking").

Sabalenka será número um pela primeira vez se: Conquistar Wimbledon e Swiatek não chegar à final; Perder a final e Swiatek não passar da quarta ronda.



Na primeira ronda, Swiatek terá pela frente a chinesa Zhu Lin, número 34 do "ranking" WTA. Sabalenka defrontará a húngara Panna Udvardy, 82.ª.

Luta a três no quadro masculino

Nos homens, Alcaraz, de 20 anos, ocupa o trono do "ranking" ATP, com somente 80 pontos de vantagem sobre o sérvio Novak Djokovic, número dois mundial, e 1785 sobre o número três, o russo Daniil Medvedev.

Alcaraz continuará como rei do ténis se vencer, pela primeira vez, o Major inglês - nunca passou da quarta ronda, como Swiatek. Se Djokovic vencer, tirar-lhe-á a coroa. Em caso de empate de pontos, quem sorri é o sérvio. Medvedev também sonha com o regresso ao topo, no entanto, tem contas mais difíceis para fazer. Confira os vários cenários:



Alcaraz continuará como número um se: Conquistar Wimbledon; Passar a terceira ronda e chegar tão ou mais longe que Djokovic; Djokovic não passar da segunda ronda e Medvedev não vencer o torneio.

Djokovic será número um se: Conquistar Wimbledon; Chegar à terceira ronda e Alcaraz cair na primeira; Fizer melhor que Alcaraz a partir da quarta ronda (por exemplo: cair na quarta ronda e o espanhol na terceira; cair nas meias-finais e o espanhol nos "quartos"; perder a final e Alcaraz nas "meias").

Medvedev será número um se: Conquistar Wimbledon e Alcaraz não passar da terceira ronda e Djokovic não passar da quarta.



Na primeira ronda, Alcaraz terá pela frente o francês Jérémy Chardy, número 542 do "ranking" ATP. Djokovic medirá forças com o argentino Pedro Cachín, 68.º. Medvedev jogará com o britânico Arthur Fery, 391.º.

Wimbledon arranca esta segunda-feira e termina no dia 16 de julho.