Quão bom é Diogo Ribeiro? "Vai ser um dos melhores atletas portugueses"

O jovem nadador Diogo Ribeiro tem a "característica dos campeões" e vai ser "um dos melhores atletas que já representaram Portugal".

Depois de ter chamado à atenção no fim do ano passado com a tripla medalha de ouro nos Mundiais de juniores nos 50 metros mariposa, 50 livres e 100 mariposa, o jovem de apenas 18 anos foi o primeiro português a confirmar presença nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Para além de ter registado o mínimo olímpico, Diogo Ribeiro, atleta do Benfica, bateu o recorde nacional (21,87s) e registou a melhor marca do ano à escala mundial nos 50 metros livres.

O presidente da Federação Portuguesa de Natação explica que "o conjunto de casualidades tornam a marca inesquecível: um miúdo de 18 anos é o primeiro atleta apurado para os Jogos, com o recorde nacional e com a melhor marca do ano".