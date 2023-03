Seleção feminina de râguebi vence para ter apoios, mas precisa de apoios para vencer ainda mais

Treinar ao fim do dia em campos "emprestados"



O dia a dia de uma jogadora portuguesa de râguebi é difícil. Os clubes treinam duas a três vezes por semana em campo, sempre ao final do dia, com a dificuldade acrescida de não existirem muitos campos de râguebi em Portugal.

Por esse motivo, os clubes acabam por por dividir campos com o futebol, o que atrasa os horários dos treinos para o final do dia. Ainda para mais, cada jogadora tem de encaixar, à sua responsabilidade, dois treinos de ginásio por semana.

"Este é o dia a dia. A maior dificuldade é mesmo aquele final do dia de trabalho em que queremos descansar e vamos para casa, mas passado poucas horas temos de sair para ir para o treino. Chegamos sempre muito tarde a casa, por não termos disponibilidade de campo", lamenta Daniela Correia.

A capitã acredita, assim, que a subida da seleção ao Championship e, por consequência, a maior visibilidade do râguebi feminino pode levar a um patamar de maior profissionalização no futuro:

"Acreditamos nisso. Eu acredito nisso. Sei que é uma luta difícil e que, exceto o futebol, quase todos os desportos são amadores, mas no râguebi já temos chegado, ao longo do tempo, a alguns objetivos, sem termos os recursos. Acredito que, no futuro, vão olhar para estes pequenos feitos que temos conseguido, tanto no masculino como no feminino, e acredito que consigam a olhar para nós de outra forma, que temos algum valor, e que vão conseguir começar a dar-nos os recursos e, aí, depois de termos os recursos, vamos conseguir, com certeza, os objetivos."

"Sabemos que em Portugal os recursos são todos dados ao futebol e vão tendo alguns frutos. Nós temos de fazer ao contrário: temos de atingir algumas coisas para no futuro nos começarem a dar alguns recursos", atira.

De olhos postos no futuro do início ao fim



No Championship, Portugal terá três adversários - Espanha, dez vezes campeã da Europa, Suécia e Países Baixos.

Daniela Correia admite que os jogos do Trophy "foram relativamente fáceis", com vitórias folgadas: 71-5 frente à Bélgica, 39-0 à Finlândia e 51-0 diante da República Checa; a seleção foi campeã no sofá, antes de disputar a última jornada.

A equipa das quinas estava confiante, mas também sentia a pressão de vencer sempre e vencer de forma autoritária: "Este ano jogámos cada jogo a querer jogar os jogos do próximo ano."

Agora, Portugal vai ter "mais dificuldades", dado que as três equipas que vai defrontar são mais cotadas. Contudo, a capitã acredita que a seleção vai mostrar que consegue ser competitiva e que vai "dar o salto", para se bater com as melhores.

"Acredito que Portugal e o desporto em geral vão olhar para nós de outra forma. Só podem vir coisas boas com as nossas prestações. Mas, para isso, temos de continuar o nosso trabalho, sentir-nos pressionadas para elevarmos a nossa fasquia e a nossa prestação em campo, para podermos ser competitivas", frisa.