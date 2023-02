Ginastas ucranianas reencontram, em Guimarães, paz e sonhos que a guerra lhes tirou

As seis ginastas estão alojadas, há quase um ano, em três casas, com a ajuda de particulares e de empresas, pois o Guimagym - Clube de Ginástica de Guimarães não teria condições para suportar todas as despesas. A primeira menina chegou em março de 2022, as restantes pouco tempo depois.

"Mal chegaram, começaram a competir em Portugal pelo Guimagym. Uma venceu o campeonato nacional sénior. Não pôde receber a medalha, mas foi ela que conseguiu a melhor classificação total na competição. Foi com esse objetivo também que procuraram o Guimagym, porque sabiam que o treino ia ser adequado ao nível delas, o facto de eu falar russo também facilita muito a comunicação e o clube abriu as portas", salienta Adriana Castro, enquanto faz correções (em russo) aos exercícios que as ginastas vão treinando.

O dia-a-dia destas meninas começa por volta das 06:00 em Portugal, 08:00 em Kiev, hora a partir da qual têm aulas online da escola ucraniana. Este ano letivo, quatro optaram por só fazerem a escola ucraniana online, enquanto duas, que frequentam o 6.º e o 11º anos, têm aulas de português, duas vezes por semana.

Além dos estudos, o resto dos dias é passado praticamente a treinar, de segunda a sábado. Os treinos são diários e têm uma duração nunca inferior a cinco horas. Aos fins de semana, competem pelo clube a nível nacional e internacional.