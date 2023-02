O Super Bowl está de volta. Rihanna lidera a chuva de estrelas do futebol americano

Este ano, em Phoenix, será Rihanna a cantar durante o intervalo do jogo.

Um espetáculo muito antecipado, dado que será a primeira vez que a cantora dos Barbados atua ao vivo, ao fim de quatro anos de hiato. Não só: a autora de "hits" como "Umbrella", "Love On the Brain", "Take a Bow" ou "Only Girl (In the World)", "SOS", "Unfaithful", entre muitos outros, não lança um álbum novo há sete anos, desde 2016.

Algo mais impressionante, ainda, considerando que, nos oito anos entre 2005 e 2012, a estrela Pop lançara sete discos - e todos chegaram, pelo menos, a platina. Sabe-se que o próximo LP ("long play") se chamará "R9" e pouco mais. Tudo sobre o regresso de Rihanna ao ativo se encontra envolto em mistério.

A empresa Savage X Fenty, que lhe pertence, até já esgotou umas t-shirts especiais para o Super Bowl, com a legenda (traduzida para português): "Concerto de Rihanna interrompido por jogo de futebol americano. Estranho, mas pronto."