Tróia-Sagres. GNR ameaça multar promessa de um homem que levou 8 mil ciclistas a segui-lo

Nele podia ler-se: “É do conhecimento do posto desta Guarda que, no dia 10 de dezembro de 2022, se irá realizar um evento de ciclismo Tróia-Sagres. Evento esse que pela forma como está organizado, publicitado e pelo avultado número de participações, é considera pelo Decreto Regulamentar nº2-A/2005, de 24 de março, (regulamenta atividades na via pública), no seu artigo 7º Outras atividades que podem afetar o trânsito normal (…)”

Mais à frente escrevem, citando o Código da Estrada, que os particulares que sejam organizadores deste evento podem incorrer numa coima entre 450 euros e 2.250 euros, e se for pessoa coletiva a multa começa nos 700 euros e pode ir aos 3.500 euros, a que acrescem 50 euros por cada participante.

O Decreto Regulamentar nº2-A/2005, Artigo 7.º, que a GNR invoca:

Outras actividades que podem afectar o trânsito normal

1 - O pedido de autorização para realização de actividades diferentes das previstas nos artigos anteriores, susceptíveis de afectar o trânsito normal, deve ser apresentado na câmara municipal do concelho onde aquelas se realizem ou tenham a seu termo, no caso de abranger mais de um concelho.

2 - Para efeitos de instrução do pedido de autorização, a entidade organizadora deve apresentar os seguintes documentos:

a) Requerimento contendo a identificação da entidade organizadora da actividade, com indicação da data, hora e local em que pretende que a mesma tenha lugar, bem como a indicação do número previsto de participantes;

b) Traçado do percurso, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada que permita uma correcta análise do percurso, indicando de forma clara as vias abrangidas, as localidades e os horários prováveis de passagem nas mesmas;

c) Regulamento da actividade a desenvolver, se existir;

d) Parecer das forças de segurança competentes;

e) Parecer das entidades sob cuja jurisdição se encontram as vias a utilizar, caso não seja a câmara municipal onde o pedido é apresentado.

António diz que a GNR lhe dirige este email porque entende que, por ter uma página no Facebook a dizer que vai fazer o passeio, é responsável pelo evento.

“Embora não seja uma organização, consideram-me responsável por dizer uma data e, entre aspas, convocar. Dizem que segundo a lei, tenho de pedir licenciamento da prova antecipadamente. Se não o fizer, incorro em multas”, diz.

O homem de 72 anos garante que nunca quis organizar nada, “nunca recebi dinheiro nenhum, nem patrocínio”.

“É uma coisa muito pessoal, nasceu assim e continua a ser assim ao longo dos anos. Se as pessoas vão, tudo OK. É giro irem, vão se quiserem e levam os amigos. Não conheço mais de 95% das pessoas que vão, nem elas a mim. O Tróia-Sagres ultrapassou-me completamente, a maioria nem sabe como nasceu. No fundo, é um encontro descomprometido de pessoas”, descreve.

GNR diz que não está a proibir... só a avisar

O tenente-coronel Rodrigues, responsável pela seção de operações da GNR de Setúbal, esclarece à Renascença que a Guarda “não está a impedir qualquer passeio, ou que as pessoas possam circular e fazer o percurso de bicicleta. Não é nada disso que está em causa”.