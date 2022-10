Europeu ficou para trás e Renato Garrido só pensa em revalidar título de campeão mundial

Renato Garrido, selecionador nacional de hóquei em patins, já esqueceu a amargura do Campeonato da Europa do ano passado, em que Portugal falhou o acesso à final.

Depois de um momento de glória com a conquista do Campeonato do Mundo em Barcelona, em 2019, a seleção nacional de hóquei em patins entrou com toda a expectativa no Europeu de novembro de 2021, a jogar em casa, em Paredes.

Apesar da antecipação, Portugal acabou eliminado na fase de grupos. A seleção nacional perdeu com a França e empatou com a Itália, mas não caiu sem polémica.

À entrada para a última jornada, uma vitória da Espanha frente à França por dois golos daria a qualificação das duas seleções para a final, resultado que se verificou. A segunda parte foi jogada em ritmo de treino, num gesto antidesportivo que mereceu reprovação da Federação Portuguesa.

Dessa forma, as duas seleções defrontaram-se na final sem a desvantagem de jogarem contra o anfitrião. Portugal entrou na última jornada já sem hipótese de chegar à final e a Espanha venceu o Europeu.

Um ano depois, Portugal prepara-se para viajar até San Juan, uma espécie de capital do hóquei em patins, onde se prepara para defender o título conquistado em 2019.

Em estágio no Luso, na Mealhada, o selecionador nacional Renato Garrido assume que a atitude antidesportiva do Europeu e a desilusão da eliminação dá força acrescida a Portugal para o torneio que se avizinha.

"Sem querer falar muito sobre isso, é evidente que deu [força extra]. Saímos feridos da situação, mas assumimos culpa própria. Retiramos as melhores ilações possíveis, mas o momento em que estamos aqui hoje é muito diferente do Europeu", explica, questionado por Bola Branca.

Portugal arranca a fase de grupos o dia 7 de novembro, frente à França, a seleção "emergente do momento". No dia seguinte, mede forças com a Itália e termina frente ao Chile, no dia 9.

"Por muito que não se conheça, o Chile tem muitos jogadores na Europa, é uma equipa a ter em conta no nosso grupo. No outro grupo, Angola pode ser uma surpresa, mas a seleção emergente neste momento é a França. Acompanho-os desde o Europeu sub-17, com os irmãos Benedetto, o Rémi Herman e o Pedro Chambell. Estão dentro do que é o hóquei português, quase todos jogaram aqui. Vão aproveitar os nossos erros, jogar no contra-ataque e são diferentes dos outros", explica.