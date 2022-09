O adeus de uma lenda. Serena Williams perde no US Open e termina a carreira

História, história e mais história



Serena Williams deixa o ténis como um dos atletas mais premiados de sempre. Venceu 23 títulos do Grand Slam - sete na Austrália, três em Roland Garros, sete em Wimbledon e seis nos EUA -, o máximo na Era Open (quando os profissionais passaram a poder competir com amadores - antes de 1968, só amadores podiam disputar Majors e a Davis Cup) e apenas atrás de Margaret Court em toda a história.

Terminou o ano no primeiro lugar do "ranking" mundial de ténis cinco vezes e tem o recorde de semanas consecutivas na liderança: 186, marca que partilha com a alemã Steffi Graf.

Também em pares Serena foi grande, com sete títulos do Grand Slam, tendo chegado a conquistar os quatro Majors no espaço de um ano, com a irmã Venus. Venceu, ainda, quatro prémios Laureus para Desportista Feminina, em 2003, 2010, 2016 e 2018.

Se o título de melhor tenista de sempre pode ser discutido, há um em que ninguém bate Serena Williams: é a desportista mais mediática da história e a que mais dinheiro fez. Segundo a "Forbes", fez mais de 94 milhões de euros em prémios de carreira, o dobro de qualquer outra atleta na história.

Serena foi, também, um dos principais rostos dos desportistas negros no mundo. Ao lado da irmã, conquistou o ténis, um desporto predominantemente branco, tal como, por exemplo, Tiger Woods fez no golfe. Como Billie Jean King no seu tempo, a mais nova das irmãs Williams também lutou pelos direitos e reconhecimento das mulheres no ténis.

Personalidades como Michelle Obama, Tiger Woods, Simone Biles, LeBron James, Bill Gates e muitos outros homenagearam Serena nas redes sociais.



Serena Williams deixa o ténis aos 40 anos e deixa para trás uma carreira ao nível dos maiores desportistas da história, com igual impacto fora dos "courts".