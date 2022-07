W52-FC Porto fora da Volta a Portugal por decisão da UCI

A Renascença sabe que estão a ser estudadas outras alternativas para que o FC Porto possa continuar a disputar provas, uma vez que apenas dispõe de estatuto de patrocinador na parceria com a W52. Apesar da suspensão aplicada, os dragões podem patrocinar outra equipa ou registar uma nova junto da federação.

Questionado sobre outras alternativas para continuar a competir, Quintanilha garante que só saberá "depois de reunir com os advogados".

"Nem sei bem o que se está a passar. Recebi uma chamada para vir embora e cancelar a reunião com ciclistas. Ainda não posso dizer nada. Até ontem garantiram-me que a equipa não tinha nada e para andar rapidamente para inscrever os atletas até sexta-feira ou até segunda-feira. Estou desde segunda quase sempre em Espanha, já tinha as contratações todas feitas e hoje é uma surpresa a ser bombardeado com isto", disse, à Renascença .

Na segunda-feira, a W52-FC Porto tinha afirmado que "que sempre pugnou pela verdade e o fair-play desportivo, bem como pela condenação do uso de quaisquer substâncias dopantes".

Oito ciclistas e dois elementos do "staff" foram suspensos por doping. No final de abril, 10 corredores da W52-FC Porto foram constituídos arguidos e o diretor desportivo da equipa, Nuno Ribeiro, foi mesmo detido, assim como o seu adjunto, José Rodrigues, no decurso da operação.

A W52-FC Porto afirmou estar "a colaborar ativamente com as entidades Reguladoras e Fiscalizadoras do ciclismo em Portugal, designadamente a FPC/UVP e a ADOP, em busca da verdade desportiva".