Alto em Santo Tirso, baixo na Califórnia. Tiago Gil é o primeiro português a jogar futebol americano nos EUA

Mede um 1,89 metros de altura, mas é baixo. Joga futebol, mas raramente usa os pés – e não quer ser a pessoa que chuta a bola. O sonho é ser profissional de futebol, embora em Portugal isso seja, para já, uma utopia. Tiago Gil é o primeiro português a jogar futebol americano nos Estados Unidos.

Tudo começou na faculdade, quando o colega de casa de Tiago Gil, um aficionado de futebol americano, começou a convencê-lo a ver jogos pela televisão. O jovem, natural de Santo Tirso, começou a gostar e, "tendo tempo livre" decidiu seguir o exemplo do amigo e juntar-se a uma equipa.

A única equipa na zona do Porto eram os Porto Mutts, "relativamente perto" de onde Tiago Gil vivia enquanto estudava. Da experiência ao despertar da paixão, conta Tiago Gil, agora com 26 anos, foi um passo.

"Decidi fazer um treino sem compromisso. Não estava de todo à espera que funcionasse. Acabei por gostar mais de praticar do que estava à espera, mesmo sabendo que ia ser uma modalidade física um pouco mais agressiva. A partir do primeiro treino, decidi ficar, acabei por fazer a época com eles e aqui estamos agora", relata à Renascença.



Tiago Gil começou a perceber que tinha talento para o jogo que acabara de descobrir e a sonhar com um futuro na modalidade. Porém, em 2019, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, uma rotura de ligamento parcial que lhe complicou os planos para o futuro.

O meu médico disse-me que era muito difícil voltar a jogar", recorda. "A minha mentalidade sempre foi: 'Vamos começar a pensar no que posso fazer e acreditar sempre que é possível fazer uma recuperação'. Ao mesmo tempo, continuar a dedicar-me ao futebol, como treinador ou analista, daí ter ido para o curso para que fui e ter continuado a perseguir o sonho do futebol americano. O meu pensamento era, 'eu não quero sair deste desporto. Vou continuar a recuperar fisicamente, até porque não quero continuar a mancar até ao resto da minha vida, mas não vou deixar as minhas ambições de lado e pensar num plano B'", acrescenta.

Vinte minutos são uma hora em São Francisco

Ainda longe de pensar em regressar aos relvados, Tiago Gil viajou para São Francisco, na Califórnia, para tirar um curso de gestão desportiva. Nos EUA, descobriu que os norte-americanos não são geograficamente dotados.

"Das coisas mais engraçadas que me aconteciam constantemente nos Estados Unidos era as pessoas acharem que Portugal é no Brasil ou uma ilha", conta.

Durante as aulas, apareceria um ou outro ex-atleta convidado especial brasileiro e um professor diria que Tiago também era do Brasil.

"Eu dizia: 'Não, não sou'. Chegou a aparecer um atleta britânico e um professor meu achava que Portugal era uma ilha do Reino Unido. Ele estava ali a falar com ele, a dizer que eu era de lá, também, e que era muito bom ter estudantes de Portugal, do Reino Unido, nos Estados Unidos. Acho que quase ninguém lá sabe onde Portugal fica realmente. Se calhar, é mais um motivo para eu ficar e mostrar-lhes que Portugal não é uma ilha, nem faz parte do Brasil. Somos o nosso próprio país e estamos ali juntinhos a Espanha", assinala.

A nível extracurricular, a recuperação correu tão bem que, a certa altura, também para se manter ativo, Tiago Gil decidiu tentar voltar a jogar futebol.

A Universidade de São Francisco não tinha programa de futebol americano, por isso, o jovem português encontrou os Alameda County Knights, uma equipa amadora em Oakland, a 20 minutos de carro da faculdade, segundo o Google Maps.

"Esses 20 minutos são uma mentira enorme", refere Tiago Gil, entre risos, nesta entrevista a Bola Branca. "O trânsito de São Francisco é terrível e, a qualquer parte do dia, esses 20 minutos tornavam-se numa hora", explica.

Para Tiago Gil, era mais fácil de gerir, dado que só tinha aulas um dia por semana. Nesse dia, estava "completamente focado" nos estudos e, no resto da semana, tentava dividir bem o tempo que tinha disponível. Também começou a trabalhar na Universidade de Stanford, um "side job" para se sustentar, como descreve, como gestor de eventos desportivos, que acabou por ser "extremamente valioso", por ter interagido com atletas e treinadores de uma das melhores equipas universitárias dos EUA e pelos contactos que reuniu.

Tiago Gil teve ajuda preciosa em Stanford, aliás. O seu patrão, Tyler, sabia da paixão do português pelo futebol americano e, durante a época, pô-lo em contacto com a equipa.

No entanto, Tiago Gil atribui a grande fatia do mérito de ter conseguido conciliar estudos, trabalho e futebol, ainda para mais sem conduzir, e mais tarde uma grande oportunidade ao treinador dos Knights, Mitch Lockett:



"Ele achou extremamente engraçado aparecer lá um europeu e gostou da minha história. No início, quando fui para lá jogar, ele disse que gostava de investir em mim. Gostava de fazer parte desta história, ajudar-me a chegar ao próximo nível. Ele sabia que uma das minhas maiores dificuldades seria o transporte, porque além de ser extremamente perigoso andar nos transportes públicos entre Oakland e São Francisco à noite, e os nossos treinos normalmente eram noturnos, há atrasos e os transportes não são propriamente baratos. Ajudava-me imenso: ia buscar-me a casa e levava-me a todos os treinos e aos jogos, ofereceu-me um equipamento."

O sonho de um jovem de 1,89 m que afinal é baixo

Tiago Gil não só tinha uma história engraçada, como mostrava talento e o treinador, que jogara numa equipa de treinos dos Las Vegas Raiders, da NFL, e tinha "imensos contactos no mundo do futebol americano", levou-o a um "combine", uma espécie de treino de captações a convite da Spring League, a liga profissional de universidades, em Houston, no Texas. Foi uma experiência "incrível, com atletas das melhores universidades do mundo, que chegaram a jogar na NFL e que procuram um contrato".

"Foi o contexto de maior competitividade em que estive até agora, foi fantástico. Foi um nível extremamente elevado. Ficaram com informações minhas, já estava a aparecer no mapa. Foi aí que comecei a receber contactos e que comecei a dizer: 'OK, eu estou aqui, eu consigo fazer isto e quero fazer disto o meu sonho'", conta.

Também nesse estágio, Tiago Gil descobriu algo que nunca imaginara: que é baixinho.

"Em Portugal, sempre me senti uma pessoa alta. Tenho um metro e 89, o que aqui em Portugal é considerado alto. Quando cheguei lá e eles viram a minha estatura, achavam que a minha posição era a pessoa que chuta a bola, porque viram que eu era europeu e só tinha um metro e 89, o que para mim foi chocante. Quando vi o resto das pessoas que estavam a jogar na minha posição, que na altura era 'tight end', realmente, eu parecia um bocado filho deles. Era um bocado baixo. Foi das primeiras vezes na minha vida que me senti verdadeiramente baixo", admite.

Em semiprofissional, os restantes jogadores "até são mais ou menos" da altura de Tiago Gil. No "combine", entre jogadores que já estiveram na NFL ou no topo das universidades dos EUA, a história era diferente:

"Realmente, senti-me baixinho. Entretanto, lá tive de mudar de posição. Não para a pessoa que chuta a bola, ainda, ainda não chegou a esse ponto. Mas tive de mudar para a defesa, porque comprova-se que, se eu quiser jogar no próximo nível, sou demasiado baixo para esta posição, uma coisa que eu nunca pensei dizer na minha vida."

Com também o Coach Mitch que colocou Tiago Gil em contacto com a Laney College, que o convidou para treinar. A experiência correu "extremamente bem" e o jogador tinha tudo para prosseguir carreira em Oakland, porém, poblemas com burocracia, estudantes internacionais e visto acabaram por deitar a mudança por terra.

Pelo meio, apareceu a Santa Rosa Junior College, também na Califórnia.

"Eu entrei em contacto com o treinador [Lenny] Wagner, que me convidou para Santa Rosa, para fazer uma avaliação. Também já tinha alguns dos meus dados e acabou por ser a universidade que oferecia melhores condições para jogar nos próximos dois anos", conta o jogador português.



Regresso às origens e viver só do futebol americano

Tiago Gil ia começar a trabalhar com Santa Rosa em janeiro, no entanto, uma lesão - não tão grave como a primeira - obrigou-o a parar e a fazer a recuperação em Portugal.

De volta ao Porto, fez a época com o Salgueiro Renegades, "projeto novo que apareceu este ano que tem imensas pernas para andar", sempre em contacto com o treinador Wagner. Uma "experiência incrível", para a qual Tiago Gil não pôde "contribuir tanto como gostava", por estar em recuperação.

Terminada a temporada, Tiago Gil parte para os EUA. A época começa agora em agosto, com treinos. O primeiro jogo será em setembro. O objetivo é jogar dois anos em Santa Rosa, com o treinador Wagner, alguém que confiou nele e que pegou no projeto "quando as coisas não funcionaram" em Laney. Depois, "arranjar um contrato numa liga maior". O português admite as possibilidades Canadá, EUA, nas ligas abaixo da NFL, e até Europa, que tem "boas equipas profissionais na Liga Europeia".

Uma coisa é clara para Tiago: "Quero que o meu futuro seja à volta desta modalidade. Continuar a jogar e a viver só deste desporto."



"Por vezes, torna-se tentador pensar: 'Tenho um curso de gestão desportiva e podia ficar aqui mais perto de casa trabalhar noutro desporto, como o futebol, com o meu currículo, e ficar na minha zona de conforto'. Mas o futebol americano foi uma das primeiras coisas que me obrigaram a sair da minha zona de conforto. Fez-me sentir confortável fora da minha zona de conforto, que é das coisas mais importantes que uma pessoa pode sentir. Eu sei que o meu futuro vai ser no futebol americano. Sei que não vai ser fácil, mas prevejo que, se não conseguir continuar como atleta, vou continuar como treinador ou como parte do staff de uma equipa. Para já, a ambição é continuar a jogar o máximo de anos possível. Fazer o máximo de contactos possível enquanto estou lá e mostrar que estou aqui para ficar", declara.

A paixão pelo jogo, de facto, estende-se à "análise profunda". Hoje em dia, Tiago Gil já tem dificuldade em escolher se prefere ver futebol americano - dedica "três ou quatro horas por dia para analisar" - ou jogar. Contudo, a emoção do jogo desequilibra a balança:

"Tenho de ir com jogar. A sensação de estar em campo, de jogar e aplicar tudo o que tenho aprendido em casa e sentir que os meus esforços estão a recompensar-me, porque estou ali em campo e estou a jogar. Principalmente se for num campo dos Estados Unidos. Ainda melhor me sinto."



Tiago Gil não pensa só naquilo que quer para a sua carreira. "O meu objetivo final é deixar a porta aberta a outros", confessa à Renascença. Que as portas que está abrir se mantenham escancaradas para futuros jovens portugueses que, como ele, têm o sonho de viver do futebol americano.

Objetivo final: "Seria um desperdício ser só para mim"

A modalidade está a crescer em Portugal, principalmente com o aparecimento da Liga Europeia de Futebol Americano, com as melhores equipas da Europa. "Já atrai a atenção americana", explica.

"O aparecimento dessa liga é fulcral. Há mais americanos a querer vir jogar para cá, mais treinadores interessados em vir para cá. Portugal vai acabar por ser levado de arrasto. Portugal já te uma liga bem estabelecida. Tem os seus senãos, continua a ser um desporto com muitas falhas, cá, continua a faltar muita coisa, principalmente porque ninguém é pago para jogar cá em Portugal", recorda.

Tiago admita "imenso" todos aqueles que jogam com ele em Portugal, "pela dedicação" que têm a uma modalidade de alto contacto, que provoca muitas lesões, e que não são pagas para praticar.

"Precisamente por ver essa dedicação, como vi este ano, no Salgueiros Renegades, e mesmo no Porto Mutts, que também tem imensa gente assim, que eu admiro, eu acredito plenamente que o futebol americano vá crescer aqui em Portugal. Também já começamos a ver alguns americanos a jogar cá, alguns 'imports'. Começamos a ver alguns portugueses a jogar pela Europa fora, a ser convidados para jogar nalgumas equipas muito maiores. Portanto, acho que tem mais do que pernas para andar e mais do que muito boas pessoas para levar esta modalidade para a frente aqui em Portugal, disso não tenho dúvidas nenhumas", assegura.

Hoje com 26 anos, Tiago Gil começou a jogar tarde e, apesar de querer continuar a competir o máximo de tempo possível, é realista: "Nesta modalidade, normalmente, as pessoas jogam até aos 30, 30 e poucos."

Também por isso olha para o futuro, para aqueles que hão de segui-lo.

"Acho que seria um completo desperdiço eu vir jogar para nada, se for só para mim. Não vale a pena. Tínhamos imensa gente jovem com 17 anos a vir jogar connosco ao Salgueiros, que vinham falar comigo por causa da minha experiência nos Estados Unidos e que me diziam: eu quer jogar futebol americano universitário, eu quero ir para os Estados Unidos, eu também quero jogar, também quero fazer esse percurso. Isso é algo que me deixa bem mais feliz do que ter o meu próprio sucesso. Significa que eu já estou a fazer alguma coisa de bom, já estou a ter algum impacto na modalidade que não seja só eu estar a fazer x, y ou z. Não, já tenho pessoas inspiradas por este caminho que querem fazer a mesma coisa", admite.

Tiago assegura que há "imenso talento" em Portugal, jogadores que, na sua opinião, podiam estar em melhores equipas, até, do que o primeiro português nos EUA e que "só precisam que alguém lhes dê uma oportunidade":

"Claro que a NFL é sempre difícil pensar, mas cada vez mais vemos na NFL jogadores estrangeiros, europeus, brasileiros, sei lá, vindos de toda a parte do mundo, portanto, porque não um português, também? É só as pessoas continuarem neste caminho. Para o que eles precisarem, nem que seja contactos, ou uma pessoa que esteja lá dentro e possa ajudar a vir, eu sempre me disponibilizei a isso. Se for esse o meu papel no futuro, criar esta ponte, significa que muitos dos meus objetivos já estão a ser cumpridos."



Tiago Gil, primeiro português a jogar futebol americano nos EUA, começa os treinos com Santa Rosa em agosto e a competição em setembro.