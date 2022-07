W52-FC Porto à procura de ciclistas para ir à Volta. "Se não nos quiserem em Portugal, vamos para Espanha"

Adriano Quintanilha, patrão da W52-FC Porto, confirma à Renascença que a equipa vai estar presente na 83.ª edição da Volta a Portugal, mesmo que seja com outros ciclistas.

Apesar da suspensão de oito ciclistas e dois elementos do "staff", que deixou a equipa com apenas José Neves na última etapa do GP Douro, Adriano Quintanilha garante que não há qualquer castigo sobre a equipa.

"Estamos a preparar a equipa para ir à Volta a Portugal. Vamos analisar o que é que vai dar. Temos as providências cautelares, que, em princípio, vão entrar hoje ou na segunda-feira. Vamos esperar por resultados, não posso adiantar muito mais. Estaremos na Volta de certeza, a equipa não tem absolutamente nada, não está suspensa e vai arranjar formas de estar na Volta a Portugal", disse, a Bola Branca.