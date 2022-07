O ano de Ruben Guerreiro no Tour com "top-10" no horizonte

Começa esta sexta-feira termina no dia 24 de julho. É a maior e a melhor prova de ciclismo do mundo, um dos maiores eventos desportivos do planeta. Preenche o imaginário de qualquer jovem aspirante a ciclista. A Volta a França vai para a estrada em Copenhaga, na Dinamarca, e termina, como é tradição, nos Campos Elíseos, em Paris.

Há dois portugueses em prova e um, avalia Oliver Bonamici, tem capacidade para fechar entre os melhores.

"Tendo em conta que ele tem uma bela equipa, não é de descartar um 'top-10' para o Ruben Guerreiro, o que seria extraordinário. Ou, quem sabe, ganhar a 14 de julho, uma etapa mítica, a etapa do Alpe d'Huez", diz o comentador luso-francês, que vai acompanhar todos os quilómetros do Tour no Eurosport.



A vitória no Mont Ventoux Challenge, há menos de um mês, é um indicador de que o ciclista da EF Education-Easypost pode lutar com os grandes trepadores.

"Nunca houve tanta expetativa em relação ao Ruben Guerreiro numa grande volta. Quando ele surge em 2020, ganha uma etapa e a camisola da montanha na Volta a Itália, foi uma surpresa. Agora há uma expetativa, porque é um ciclista que tem terminado grandes voltas no "top-20. Mas ele este ano está numa outra dimensão. Ele próprio reconhece que está num grande momento de forma. Ganhar no Mont Ventoux é uma informação, porque é uma prova para trepadores puros e ele é um trepador puro", observa Olivier, em declarações à Renascença.

Além da vitória no Mont Ventoux Challenge, Ruben Guerreiro, 18.º classificado no Tour 2021, tem outros resultados de relevo esta temporada. Fez "top10" no Dauphiné, ao terminar na nona posição, fechou "top-20 na Volta ao País Basco e terminou a Flèche Wallonne no sétimo lugar. Na sua equipa divide protagonismo com o colombiano Rigoberto Uran, que também é aposta para a geral e para as etapas de montanha.