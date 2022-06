Carolina Pedreira quer estrear palmarés com um Europeu de futsal

Carolina Pedreira é uma das mais jovens jogadoras da convocatória da seleção nacional para o Europeu de futsal, no entanto, a mensagem já está tão bem enraizada como para as veteranas.

"O objetivo para este Europeu é tentar fazer melhor do que no último: ganhar. Vai ser muito exigente, temos de estar bastante bem, mas o objetivo é ganhar. Se não fosse, nem valeria a pena estarmos aqui", declara a ala do Sporting, estreante em convocatórias para fases finais, em entrevista à Renascença.



Aos 20 anos e sem títulos a nível senior - algo em que pretende estrear-se em Gondomar -, Carolina Pedreira disputa a primeira grande competição de seleções, entre nomes com quem há muito sonhava jogar.

Uma sensação "incrível" e algo que imaginava que fosse acontecer, "mas se calhar não tão cedo".

"Eu olhava para certas jogadoras, que são muito mais velhas que eu, e pensava que adorava um dia jogar com elas. Já joguei com a Cátia Morgado no meu clube [Sporting], mas, se calhar, não me imaginava a jogar tão cedo com elas todas em contexto de seleção. É incrível, estou mesmo muito orgulhosa. É um sentimento mesmo muito bom", admite. A juventude costuma ser significado de irreverência, no dicionário do desporto, e Carolina Pedreira espera não fugir à regra. A seu favor, considera, pode jogar, também, o facto de não a conhecerem tão bem como às suas colegas, por não ser presença habitual nestes palcos: