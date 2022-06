Francisco Cabral e Nuno Borges sem medo, confiantes e preparados para Wimbledon

Francisco Cabral prepara a estreia absoluta num torneio do Grand Slam, em Wimbledon, com grande expectativa e com muita confiança. O melhor tenista português da atualidade na variante de pares, número 67 do "ranking" mundial, fará dupla com Nuno Borges (90), seu parceiro habitual, na relva do All England Club, e entrarão em campo sem uma meta definida, mas com uma ambição sem limites.

"Acreditamos bastante no nosso potencial, mas acho que não tem sentido pensarmos até onde podemos ir. Vamos encarar este torneio jogo a jogo, porque todas as duplas podem ganhar a toda a gente. A nossa única expectativa é dar o nosso melhor. É uma oportunidade única, estamos no torneio mais mítico do mundo, o melhor torneio do mundo para a maior parte dos jogadores. Estar aqui a representar Portugal a este nível já é um orgulho enorme e as expectativas passam por aproveitar a experiência de estar aqui", diz Francisco Cabral, em entrevista à Renascença, já em Londres, após mais um dia de treino.

O tenista portuense, de 25 anos, adiou a estreia num Grand Slam, depois de ter visto o seu nome no quadro principal de Roland Garros. Iria fazer dupla com Holger Rune, mas o norueguês acabou por desistir do torneio de pares, hipotecando a sua participação.