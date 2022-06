Pany Varela: "O segredo do Sporting é nunca estar satisfeito com o que já alcançou"

O segredo do sucesso do Sporting no futsal é "nunca estar satisfeito". Pany Varela, ala dos leões, faz o balanço de mais uma temporada em que o clube conquistou tudo em Portugal, tendo perdido apenas a final da Liga dos Campeões para o Barcelona.

Em entrevista a Bola Branca, o jogador de 33 anos explica a mentalidade leonina que conduz ao sucesso.

"Foi-me incutida esta mentalidade, temos essa exigência vinda de cima. Nem falo dos diretores, mas o treinador e a sua equipa técnica têm essa fome, passam-na diariamente. Treinamos no limite, cuidamo-nos no limite. Fica mais fácil atingir o sucesso. O grande segredo é nunca estarmos satisfeito com o que já alcançamos", começa por dizer.

Ainda assim, Varela diz que o plantel tem "plena consciência do que foi feito". "Não vamos desvalorizar os feitos, mas queremos sempre mais. Evoluir mais, crescer mais e conquistar mais", explica.

Já a olhar para a próxima temporada, Varela explica como se tem preparado.

"Preparei a minha época um mês antes de começar, com treino fora do Sporting. Tenho um PT [treinador pessoal] com quem trabalho e vou afinando questões físicas e faço trabalho psicológico para manter a cabeça sã", explica.

Varela soma ainda 75 internacionalizações pela seleção portuguesa, com 22 golos apontados. No entanto, o ala garante que estar na seleção depende do seu rendimento no clube.

"Preparo sempre com muito foco no clube. Estar na seleção é consequência do que vamos fazendo nos clubes. Estando num nível alto no Sporting, garanto o meu lugar na seleção", explica.