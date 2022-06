Ana Catarina quer ser campeã da Europa para "dar um impulso" ao futsal feminino

Experiência, maturidade, pressão, ganhar. São palavras que Ana Catarina leva para o Europeu, onde as suas luvas guardarão o sonho de toda a equipa. O da guarda-redes do Benfica é dar novo impulso ao futsal feminino português – algo que conta ajudar a fazer não só na quadra, mas também fora dela.

Ana Catarina elogia, desde logo, a aposta continuada do Sporting e do Benfica, "uma grande ajuda", e aplaude o esforço do Nun'Álvares, que esta época venceu a Taça de Portugal e disputou o título de campeão com as encarnadas até ao fim. Investimento premiado com a chamada de cinco jogadoras para o Europeu.

"Há que bater palmas àquilo que o Nun’Álvares fez este ano a nível de investimento e, também, a nível de marketing. Olhando para a dimensão do Nun’Álvares e vendo a dimensão do Benfica e do Sporting, eles conseguem fazer, se calhar, a nível de marketing, muito mais coisas do que os clubes grandes", assinala.

É isso que Ana Catarina quer e de forma regular, não apenas por ondas – não só dos clubes, mas também da Federação Portuguesa de Futebol: "Mais divulgação."

"Dava para dizer diversas coisas, tenho 500 ideias. Podes ir para o YouTube e pôr lá o resumo dos jogos, no canal da Federação. Podes fazer cartazes de jogos, imensas coisas", enumera a guarda-redes, que defende as balizas do Benfica e da seleção com o mesmo afinco com que promove o crescimento do futsal feminino.

Um passo decisivo nessa direção, conforme explicou a Bola Branca, será a conquista do Euro 2022, no Pavilhão Multiusos de Gondomar. O primeiro jogo de Portugal está marcado para sexta-feira, às 21h30. Caso vença, a seleção nacional medirá forças com Espanha ou Ucrânia, no domingo, a partir das 18h00.