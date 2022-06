Porto e Benfica disputam o título de campeão de basquetebol em "pé de igualdade"

Max Landis e Aaron Broussard, os destaques individuais

Do coletivo para o individual, Carlos Andrade destaca dois americanos para manter debaixo de olho nos jogos decisivos. Max Landis, do Porto, e Aaron Broussard, do Benfica, são os escolhidos.

"O Landis é um jogador que está muito acima da média para a nossa liga. Se o Benfica não conseguir limitar os lançamentos vão ter muitas dificuldades", elogia.

Max Landis, base de 29 anos, tem estado em evidência na liga desde que chegou ao Porto, em 2019, mesmo com as graves lesões que tem sofrido. Este ano tem uma média de 15,9 pontos por jogo.

Do lado do Benfica, Aaron Broussard é o jogador em destaque. O também base, com 32 anos, está a completar o ano de estreia nos encarnados.

"O Broussard é um jogador que, estando bem, a equipa consegue controlar os ritmos de jogo", fala Carlos Andrade sobre o atleta que leva uma média de 10,6 pontos por jogo, na atual temporada.

Ainda que o primeiro olhar recaia sempre sobre os americanos, o antigo internacional português destaca o papel dos jogadores nacionais.

"Os estrangeiros são pagos para fazer a diferença, mas acabam por ser os portugueses a serem muito predominantes. Os americanos têm muita bola na mão, têm mais oportunidades para lançamento, então o jogador português acaba por estar em segundo plano", assume.

Elencando os jogadores portugueses que podem fazer a diferença, Carlos Andrade aponta a "Miguel Queiroz, João Soares, [Francisco] Amarante e Vladyslav [Voytso]" do lado do Porto, e "Betinho [Gomes], [Ivan] Almeida, José Silva, José Barbosa e Tomás Barroso" do lado do Benfica.

Moncho López na fase decisiva, como no primeiro jogo da época

Olhando para os treinadores, Carlos Andrade fala com mais propriedade de Moncho López, treinador galego que o orientou três épocas no Porto e que o antigo jogador descreve como sendo perfecionista.

"O Moncho [López] é igual tanto na fase final como no primeiro jogo da época, contra uma equipa do fundo da tabela. Ele trabalha o foco, a atenção ao detalhe, os diferentes ritmos de jogo. Tenta fazer com que cada atleta esteja preparado porque não se sabe quem pode sobressair e fazer a diferença", atira.

Sobre Norberto Alves, Andrade tem apenas a experiência de adversário, mas destaca a evolução de um treinador que conquistou duas vezes o campeonato, ao serviço da Oliveirense.

"Competi contra o Norberto durante muitos anos e via a progressão do treinador. Neste momento não há dúvidas que está no "top-5" de melhores treinadores portugueses", diz.

Fazendo a comparação, Carlos Andrade destaca os "métodos diferentes", mas que se "enquadram bem para haver um bom espetáculo".