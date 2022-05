Jogadora, treinadora e presidente. Mafalda Minhava faz tudo no Basket Clube de Vila Real

O que estava a fazer quando tinha 22 anos? Talvez a terminar o curso ou a começar a aventura no mundo do trabalho. Quiçá em viagem ou a pensar no que seria o futuro. Aos 22 anos, Mafalda Minhava é jogadora, treinadora e presidente de um clube de basquetebol.

A ligação ao Basket Clube de Vila Real começou muito cedo, enquanto atleta. Em entrevista à Renascença, Mafalda conta que desde cedo quis praticar desporto. Há 12 anos, começou a interessar-se pelo basquetebol e a treinar no clube: “Gostei logo.”

Vários anos depois, na altura de dar rumo à formação académica, Mafalda escolheu a licenciatura em Ciências do Desporto. No último ano, optou pela especialização em basquetebol e começou a estagiar, como treinadora, no clube que a formou.

Em 2021, já profundamente embrenhada no quotidiano do clube, surgiu o convite para assumir a presidência. Muito afetado pela pandemia da Covid-19, o BC Vila Real carecia de nova liderança - aceite o convite, foi isso que Mafalda Minhava se propôs a oferecer, com uma equipa jovem e maioritariamente formada no clube.

"Eu já estava muito ligada ao clube, a direção já me conhecia. Estive sempre um bocadinho ligada à direção, dava sempre algumas opiniões. Eles perguntaram-me se eu gostaria de alinhar neste desafio e eu aceitei”, relata. Mensagem às mulheres. "Temos direito à opinião"



A Lista A foi a única a eleições. Mafalda Minhava tornou-se, em maio de 2021, a primeira presidente mulher nos 25 anos de existência do Basket Clube de Vila Real – cargo que concilia com os de jogadora e treinadora.

Mafalda não é alheia à significância de ser uma mulher a liderar um desporto dominado por homens (não gosto do “dominado por homens”). O facto de ter nomeado seis mulheres para os 11 cargos da direção é sinal disso.

"Acho que é bastante importante eu ter assumido este cargo, para muitas mulheres perceberem que nós podemos assumir cargos e a nossa opinião pode ser ouvida e pode ser credível. Também por isso a maior parte da minha direção é jovem e a maior parte são mulheres. Mesmo para nós conseguirmos assumir uma posição e para toda a gente perceber que nós temos direito à nossa opinião”, salienta, nesta entrevista à Renascença.