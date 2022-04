Neemias Queta já não é "rookie". O que esperar da segunda época na NBA?

Terminada a época de "rookie", o futuro de Neemias Queta, o primeiro português de sempre na NBA, "deve passar por uma equipa que lhe dê oportunidades".

A ideia é defendida por Paulo Silvestre, amigo e antigo dirigente do Barreirense, onde Neemias se formou. O dirigente faz um balanço "extremamente positivo" da primeira temporada do jovem do Barreiro na NBA, onde o poste “aproveitou todos os segundos” que os treinadores lhe deram ao serviço dos Sacramento Kings.

O antigo coordenador do minibasquete do Barreirense lembra que, apesar de estar numa equipa “que mudou de treinador a meio da época” e que, entretanto já dispensou o segundo técnico, “o basquetebol português só pode estar agradecido aos Kings”, que escolheram Neemias no Draft de 2021.

Os Sacramento Kings começaram o ano com Luke Walton, despedido em novembro, e terminam a temporada sem Alvin Gentry, que foi destituído do cargo depois do fim da época regular.