Greve dos jogadores suspendeu MLB durante 99 dias nos Estados Unidos. E em Portugal, há basebol?

A MLB, o principal campeonato de basebol americano, enfrentou um enorme impasse com a disputa entre sindicato de jogadores e liga. O início da temporada foi adiado e o conflito resolveu-se depois de 99 dias de paralisação total.

Os clubes adiaram o início da preparação para a temporada e o mercado de transferências esteve parado durante as negociações do acordo coletivo para os jogadores, que definem as bases dos contratos dos atletas. Esta foi a segunda maior paralisação da história da modalidade.

O novo de acordo de cinco anos prevê um aumento do salário mínimo para os jovens atletas e aumenta os incentivos à competição.

Uma das exigências dos jogadores era reduzir as vantagens do "tanking", ou seja, perder de forma premeditada. Quanto pior a classificação de uma equipa melhor as escolhas do "draft" do ano seguinte, onde se escolhem os maiores talentos universitários.

A certa altura da temporada, já sem hipótese de lutar pelo título, as equipas desinvestiam e perdiam de propósito, o que no entendimento dos jogadores era um dos grandes problemas da organização da MLB.