Objetivo para Pequim 2022 é “melhorar resultados das últimas participações”

No hóquei no gelo, por exemplo, há disponibilidade para podermos realizar competições internacionais em Portugal. É um trabalho que temos vindo a fazer, em conversa com municípios, para encontrar uma localização para esta pista, que ocupará uma área de oito mil metros quadrados.

Tem sentido algum aumento no apoio aos desportos de inverno em Portugal, tanto ao nível institucional como do público?

Diria que sim a ambos. Temos mantido uma ótima relação com o Governo, através da secretaria de Estado, do IPDJ e do Comité Olímpico. Temos conseguido apresentar os nosso projetos para que os nosso atletas possam ser apoiados num percurso de preparação olímpica, para podermos ter atletas a representar o nosso país.

Também temos sentido um crescente interesse do público pelas participações nos Jogos e é importante para os atletas perceber que existe este apoio. Há muitos portugueses que, por lazer ou turismo, praticam ski ou snowboard e esses olham para estes atletas com algum orgulho, por se verem representados no maior evento desportivo do mundo.

Temos sentido um apoio significativamente maior, que é derivado de todo o trabalho que a federação e o Comité Olímpico têm feito. Um trabalho de proximidade que queremos continuar a fazer nos próximos anos, para continuar este processo, quase evangélico, de ir apresentando os desportos de inverno no nosso país.