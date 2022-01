Carlos Barroca: ​“Neemias já mostrou que pertence à NBA”

Carlos Barroca, o português que desempenha as funções de vice-presidente de operações da NBA na Ásia, está entusiasmado com as prestações do primeiro jogador português na NBA.

Neemias Queta começa a ter minutos nos Sacramento Kings e os sinais têm sido positivos. Nesta entrevista à Renascença, Carlos Barroca antevê uma carreira de sucesso para o poste português, explica as suas funções na NBA e deixa a garantia de que quando voltar a Portugal vai candidatar-se à presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol.

A sua ideia passa por procurar devolver ao seu país aquilo que foi aprendendo além-fronteiras.



Em que consiste o trabalho do Carlos Barroca como vice-presidente na NBA Ásia?

O meu trabalho é inspirar governos para darem ferramentas de educação e ferramentas ao desporto, é influenciar treinadores, federações, jovens, professores de educação física, miúdos que nunca praticaram basquetebol. O meu trabalho é de muitos números, de cativar gente, temos por exemplo um projeto na Ásia que conta com 135 mil professores e 27 milhões de miúdos.

Dentro destes miúdos vamos encontrar fãs da NBA, porque há aqui uma parte que é negócio, e também vamos tentar encontrar talentos para a NBA. Se isso acontecer será um diamante para polir e é uma perspetiva de aumentar a visibilidade da Liga e do negócio.

Se tivermos em conta que mais de 80% dos rendimentos da NBA vêm dos direitos de transmissão televisivos, quanto mais gente estiver num país a ser consumidora, a criar audiência, mais caro fica o produto televisivo para o canal que o compra. Assim, temos mais fãs, mais consumidores, mais potenciais jogadores e claro, podemos descobrir as pérolas que podem chegar mais longe na NBA.

O que sente, como português, com o cargo que ocupa, quando vê chegar o primeiro jogador português na NBA?

A pergunta que milhões de vezes me perguntaram durante os 25 anos em que comentei a modalidade na televisão foi quando é que vai haver um jogador português na NBA?

A resposta que eu dava era sempre esta: essa pergunta não é para mim, é para vocês, quem de vocês está preparado, quem de vocês tem essa ambição e quem de vocês trabalha para isso, porque no mundo há 450 milhões de praticantes de basquetebol e apenas 450, 500 chegam à NBA.

Portanto, quem está disposto a pagar o preço e quem está disposto a correr ao lado de milhões que querem a mesma coisa. Quem está disposto a trabalhar mais, a trabalhar melhor, ter um objetivo definido e pagar o preço para chegar lá e por isso hoje temos o Neemias Queta que nos orgulha todos os dias.