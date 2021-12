Diogo Carvalho. "Dois ou três centésimos fazem a diferença entre ser um deus ou um banana"

O que é que isso quer dizer?

Que por exemplo, as piscinas do Centro de Alto Rendimento, no [Estádio do] Jamor, que por vezes estão ocupadas com aulas para idosos, para crianças, não deveriam estar em horário "prime'" Deveria ser só para clubes. Isso dificulta muito o alto rendimento.

O ambiente da natação é relativamente diferente de outros desportos. Mesmo atletas de clubes rivais como Benfica, FC Porto e Sporting têm uma boa relação...

Não tem nada a ver com as outras modalidades. Ainda no outro dia estávamos nos campeonatos nacionais e eu estava a referir isso.

Estávamos na piscina de descontração, tínhamos as marquesas da fisioterapia e estava FC Porto, Sporting e o Benfica lado a lado. Eu estou fora desses clubes, mas estava junto deles porque tenho grandes amigos lá.