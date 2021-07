"Quando vemos o atleta com a medalha e um sorriso de orelha a orelha, tudo faz sentido"

Qual é a expectativa para os Jogos Olímpicos no judo?

As expectativas são as melhores, dada a qualidade do grupo, que é muito homogéneo. Atletas experientes, atletas medalhados em Campeonatos do Mundo, temos a Telma Monteiro medalhada nos Jogos Olímpicos do Rio, portanto as expectativas são boas. Mas não passam de expectativas e teremos de mostrar em competição que realmente estamos à altura daquele evento, que é o maior do mundo para todos estes desportos, incluindo o judo.

Vamos, então, ter de estar à altura para materializar a nossa qualidade e trazer medalhas, sabendo de antemão que, muitas vezes, a diferença, numa prova desta magnitude, entre ficar em quinto lugar ou em terceiro lugar é muito ténue. Não quer dizer que o atleta tenha estado mal ou tenha feito uma má competição.

Teremos de entrar com grande humildade e competência e, no fim, faremos o balanço da prestação dos atletas e veremos se realmente estivemos à altura de trazer as medalhas. E assumir a responsabilidade daquilo que foi feito dentro do tapete, como é evidente.

Qual é o sentimento com que a equipa chega aos Jogos Olímpicos?

É uma energia positiva muito boa, a nossa equipa é uma autêntica família, até porque, durante todo este tempo da Covid-19, nós organizámo-nos e passámos grande parte deste ano e meio em Coimbra, sempre fechados em bolha e a treinar todos em conjunto, o que acaba também por fortalecer as relações humanas entre eles.

Para além disso, a qualidade deles é muito alta, treinaram bem, prepararam-se bem e, portanto, o estado de espírito é muito positivo, muito otimista. Todos eles vão tentar dar o seu melhor e todos têm na sua cabeça a certeza de que podem lutar por uma medalha, que têm capacidades de lutar por uma medalha. E eu não tenho dúvidas nenhumas de que todos aqueles atletas entrarão no tapete para representar dignamente a nossa bandeira e tentar, de forma transversal, trazer o melhor resultado para Portugal.

Agora, sabemos que é um evento muito difícil e que todos os países do mundo se preparam para vencer. Vamos tentar ser otimistas e vamos aguardar e esperar que os resultados sejam os melhores e que possamos trazer uma ou duas medalhas.