Medalha na despedida dos 50 km marcha seria "a cereja no topo do bolo" para João Vieira

Num contexto mais geral, há muitas condicionantes este ano. O que é que muda no espírito de equipa?

O trabalho de equipa vai ser um pouco diferente, porque vamos sentir certamente a falta de apoio dos nossos colegas e a falta de apoio do público. Vão ser uns Jogos bastante diferentes para todos os atletas e treinadores.

Tendo em conta as condicionantes que existem, quão impactante pode ser para si esta diferença?

O impacto tem a ver com o realizar de testes Covid-19 diariamente, estar condicionado a um quarto de hotel e só se poder sair para treinar. Depois, só posso ir ao local da prova no dia em que a fizer. Isto são tudo condicionantes, mas é igual para todos os atletas. Por norma, quem se adaptar melhor vai reagir melhor. E a prova vai ser às 5h30 da manhã [locais].

Espero que toda a experiência que eu tenho venha ao de cima, para me ajudar nestas condicionantes todas que vamos apanhar em Tóquio e em Sapporo.

E não haverá público, que é outra grande diferença. Nestas circunstâncias, especialmente em provas que duram várias horas, sente que é maior o sacrifício na hora?

Eu tenho a minha treinadora ao meu lado e vou ter muitos colegas de prova. Temos é de ter um bocado de sacrifício e de luta para estarmos lá dentro cerca de quatro horas.

Mas é tudo treinado durante vários meses e, no caso de uns Jogos Olímpicos, nós até treinamos durante vários anos para conseguirmos estar presentes, e conseguimos superar todas as dificuldades que encontramos na competição.

De volta à parte do convívio, da limitação de circulação, sente que, por não terem essa experiência anterior, os atletas estreantes poderão ter, de certa forma, uma vantagem relativamente aos mais experientes?

Eu penso que não, porque isto é uma circunstância que não é habitual de modo nenhum, sejamos mais ou menos experientes. É uma situação nova para toda a gente. Toda a gente teve de trabalhar a sua parte psicológica para estar em competição e, muitas vezes, nós não sabemos o que é que vamos encontrar à nossa frente.

Nós temos regras e as regras são para se cumprir e, mais ou menos experientes, não podemos sair dos quartos, porque se sairmos do quarto sem motivo algum podemos ser recambiados para o nosso país. Se treinarmos com um grupo e um atleta estiver infetado, sem culpa nenhuma ficamos impedidos de competir, por isso ser mais ou menos experiente não vai resolver nenhum dos casos.