Andebol estreante e ambicioso. "Para quem anda entre os melhores do mundo, o objetivo só pode ser uma medalha"

Nos últimos dias, há muito mais trabalho mental do que propriamente técnico-tático?

Esse trabalho mental tem de existir todos os das. E acaba por ser coisas relativamente simples. Dentro da planificação, temos de pensar nos pormenores que conduzem ao entusiasmo e ao compromisso. São fatores que é preciso trabalhar todos os dias. Não só agora, mas sempre.

Sabemos onde é que vamos, sabemos o que é que queremos. Sabemos que aquilo que fizermos no processo de preparação é o que vai condicionar o resultado. Quanto mais centrados estivermos nesse processo, provavelmente, mais possibilidades teremos de ganhar. Neste momento, tudo é importante. Tentamos estar atentos a todos os pormenores.

O presidente da Federação disse na Renascença que estamos perante uma verdadeira equipa. Não há aqui clubes, não há estrelas. “A estrela é a equipa”, foi a expressão utilizada. É isso que sente, também?

É. Às vezes, temos aí algumas estrelas fugazes, mas são apenas fugazes e tentamos que o grupo seja ele a estrela. Isso pouco a pouco acaba por se sentir e acho que os resultados que temos obtido têm valido muito por isso. Não só ao nível dos atletas e do grupo que joga em si, mas também do “staff”. Todos estamos mais ou menos a remar para o mesmo sítio e, quando assim é, conseguimos aumentar as possibilidades de vencer. As vitórias acabam por ser sempre muito mais sólidas quando todos contribuem com a sua medida.

O ser uma verdadeira equipa permite-nos sonhar com o quê, nestes Jogos Olímpicos?

Primeiro, temos uma abordagem inicial ao Egito, que tem feito jogos de excelente qualidade. Tem perdido por margens mínimas com equipas fortíssimas. É logo o primeiro jogo que temos, vai ser logo aí um osso muito duro de roer.

Eu não gosto de falar no jogo a jogo, não tem muita lógica. Parece que nos estamos a defender. Mas a verdade é que a entrada na competição provavelmente vai condicionar o resto e temos de tentar entrar logo muito bem na competição. O Egito é uma equipa que pode ganhar a qualquer uma e, por isso, será muito importante esse primeiro jogo.

Depois, temos o campeão e o vice-campeão do mundo. No final, acabamos por jogar com a equipa organizadora, que é o Japão. Ou seja, cada jogo vai ser diferente e todos eles terão elevado índice de dificuldade. Portanto, se nós conseguirmos passar à fase seguinte, que é o que vamos tratar para já de fazer…

Obviamente que quem vai aos Jogos Olímpicos e anda ali entre os melhores do mundo, o objetivo só pode ser ter uma medalha. Com as consequências que isso pode trazer. “Ó pá, estes gajos pensam em medalhas e depois ficam em 12.º?" Podemos ficar em último, mas a verdade é que também podemos ficar em primeiro. É assim que nós temos de pensar. Se fizermos as coisas bem, podemos chegar muito longe. Temos gente para isso, só temos de acreditar que temos essa competência, mesmo sendo muito difícil.

Temos consciência das duas coisas: muito difícil, mas podemos chegar se fizermos as coisas bem. É mais ou menos nesse registo que estamos.