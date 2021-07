João Almeida. Conseguir um diploma olímpico "seria extraordinário"

Vai correr juntamente com o Nélson Oliveira na seleção. Vai haver alguma estratégia especial?

Só com dois corredores não há grande estratégia. Tanto eu como o Nélson somos corredores inteligentes, sabemos correr bem taticamente e, sem dúvida, como temos desvantagem numérica - somos só dois e há seleções com cinco -, temos de fazer as movimentações corretas. Vamos fazer a nossa corrida, obviamente juntos, e estar no sítio certo à hora certa.

Em que ponto de forma estão? Se compararmos com a Volta a Itália, por exemplo?

A forma é tão boa como durante a Volta a Itália, diria. Sem correr não há forma de ter 100% de certeza, mas tenho feito um treino muito bom e com indicadores bastante bons.

Fizeram treino específico de adaptação à temperatura e à humidade no Japão. Qual foi a sensação?

Tem sido bastante desafiante, muito duro, uma hora de treino [no Instituto de Aerodinâmica em Coimbra] lá dentro, mas em condições extremas, mas a ideia é ficarmos mais fortes para a adaptação [à temperatura e humidade] e não sentirmos dificuldades de adaptação.

E apostas para o resultado final? "Top-20", "top-10", medalhas?...

Para mim, "top-10" seria uma vitória, ficaria muito contente. O diploma olímpico [até ao oitavo lugar] seria extraordinário na minha primeira participação com um pelotão muito forte e atletas de excelência.

Quem são os favoritos para a prova?

Acho que o [belga] Remco Evenepoel é um dos maiores adversários. Somos colegas de equipa [na Deceuninck-Quick Step], temos uma boa relação, mas, neste caso, vamos estar a correr por diferentes países, diferentes equipas. Mas se ele ganhar, obviamente, fico contente.