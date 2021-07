"Temos campeões do mundo". Presidente do Comité Olímpico confia que é realista sonhar com duas medalhas em Tóquio

E agora, as classificações. Há contratos com o Estado e nos contratos, que foram celebrados, os definitivos, em 2017: duas medalhas; 12 diplomas, ou seja, oito primeiros classificados; e 26 posições até ao 16.º lugar. É possível?

Creio que sim. Nós temos cinco, seis modalidades em que temos atletas que podem disputar posições de pódio. Temos um quadro de participação desportiva 2020/21, ainda que muito limitado sobretudo em 2020, por força da situação pandémica, em que houve resultados de excelência em competições desportivas mundiais, que é, digamos, a competição mais próxima de uns Jogos Olímpicos. Tivemos aí resultados muito relevantes, com posições de “top”, inclusive de campeões do mundo.

A nossa esperança é que uma parte significativa deste valor se possa transferir para o contexto da participação olímpica e que, em Jogos Olímpicos, os nossos atletas possam evidenciar o valor desportivo que já evidenciaram em contextos competitivos similares.

Pese embora a circunstância de termos, também, no nosso histórico de participações olímpicas, situações próximas daquela que estamos a viver atualmente, ou seja, termos uma delegação com muitos atletas ou campeões do mundo ou tendo as primeiras posições nos “rankings” mundiais e que depois não conseguem traduzir, no palco dos Jogos Olímpicos, esses indicadores. Portanto, temos de ser prudentes.

Eu tenho muita dificuldade na forma como tenho de fazer a gestão da minha comunicação, nesta matéria. Porque se, por um lado, não posso, publicamente, ter expectativas abaixo das expectativas dos atletas, por outro lado, tenho de ter a perceção de que há um histórico que nem sempre nos correu bem e não posso, perante a opinião pública, elevar um quadro de expectativas que, depois, não tem tradução prática. Por outro lado, aquilo que é objetivo é que temos um contrato feito com o Estado para o financiamento da preparação olímpica e, por força dos dispositivos normativos a que estamos obrigados, tivemos de estabelecer objetivos de carácter desportivo.

Pelo menos duas posições de pódio, pelo menos 12 posições até aos oitavos lugares… Portanto, a minha expectativa realística, neste momento, face à missão que temos, é que esses objetivos são alcançáveis. Se eles forem superados, naturalmente que fico muito feliz e muito satisfeito. Se ficarmos aquém dos objetivos que estabelecemos, naturalmente que a responsabilidade é do Comité Olímpico de Portugal, porque foi quem contratualizou com o Estado estes objetivos.

Telma Monteiro, Jorge Fonseca, Pedro Pichardo, Auriol Dongmo, Fernando Pimenta, Patrícia Mamona… E há mais. Isso também faz com que este discurso dos treinadores das respetivas federações, no fundo, tenha razão de ser? Temos, realmente, uma seleção forte?

Sim.

Até comparando com outros Jogos, lá está. As expectativas, a preparação e, depois, os resultados.

Eu acho que temos uma seleção forte. Se temos campeões do mundo, se temos atletas que têm em 2021 das melhores marcas mundiais, sobretudo nas disciplinas métricas, sobretudo no atletismo, se temos posições de pódio em modalidades de forte competitividade internacional, como o caso da canoagem, acho que é expectável, é desejável, que esses nossos representantes possam, no palco dos Jogos Olímpicos, confirmar estes indicadores. Portanto, a minha esperança é que as coisas nos sejam favoráveis, que haja alguma sorte, porque nestas coisas ela também conta, que nos ajude a não desvirtuar o valor desportivo dos nossos atletas.

Eu não estou com a expectativa de que possam ser atingidos objetivos diferentes daqueles que têm sido alcançados, mas, se conseguirmos confirmar aqueles que já foram alcançados em competições desportivas internacionais, designadamente em Campeonatos do Mundo, se conseguirmos confirmar as posições cimeiras de “ranking” internacional que alguns dos nossos representantes têm, naturalmente que nos poderemos dar por muito satisfeitos.

Em traços gerais, quanto é que estes cinco anos custaram, para termos esta seleção pronta a competir?

Vai custar à volta de 21 milhões [de euros] em cinco anos. Foi aquilo que o Estado português conseguiu disponibilizar para a nossa preparação olímpica. E se eu, na altura em que assinei o contrato com o Estado, não me queixei do valor que estava a ser atribuído, é óbvio que também não me vou queixar pelo facto de os resultados serem os que forem, justificando isso com a natureza do financiamento.